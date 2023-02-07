初選案．第二天｜戴耀廷提攬炒十步曲　最終為西方對中共實施制裁

民主派47人涉嫌在2020年策劃民主派「35+」初選，其中16名被告否認串謀顛覆國家政權的案件，今(7日)繼續在西九龍法院(暫代高等法院)續審。控方昨已開始讀出開案陳詞，並提到戴耀廷及區諾軒等，在當年3至4月期間，已開始招開記者會及在報章發文，提及「議會過半」爭取「35+」議席的想法。



主控官今(7日)將繼續宣讀開案陳詞，提及更詳盡計劃，包括戴提出「攬炒十步曲」，由泛民人士在立法會佔大多數議席後，推翻所有財政撥款，令社會陷入危機，最終致令西方國家對中共實施經濟及政治制裁。



他們同年6月起亦開始積極籌備，包括呼籲「黃店」及區議員借地方作票站，又開始接受人報名參選，至《港區國安法》於6月30日晚生效後，戴仍稱初選合法。



審訊下午繼續，《香港01》記者會跟進報道。



部份獲保被告到庭情況。（詳看下圖)

+ 2

攬炒十步曲路線圖及時間表

主控官續讀開案陳詞指，戴耀廷於2019年12月首次提出要奪取過半議席後，曾在多篇報章刊文，提出「攬炒」理念。2020年4月28日，戴在《蘋果日報》刊文，提出「攬炒十步」，即透過否決所有財政撥款，令社會陷入危機，甚至引發血腥鎮壓，最終目的是要讓西方國家實施制裁。(詳看下圖)

若港人自由被剝奪會被迫攬炒

中聯辦之後發文譴責「攬炒」主張，戴於2020年5月5日撰文回應，稱如果中央政府嘗試強行全面接管香港，剝奪港人自由及自尊，港人會被迫至步向擁抱「攬炒」之路，更會令原本守法溫和的港人逐漸轉投公民抗命甚或前線示威。

戴預計初選開支約需400萬元

同年6月9日，戴、區諾軒與民主動力的趙家賢和鍾錦麟舉行記者會，表明他們是初選協調及籌辦人。戴確認，已與有意參選者開會，希望可就初選達成共識，又指有信心能取得一個比較「有規範性的結果」。至於香港民意研究所將會提供技術支援，民主動力則負責協調及執行。戴又提到，預計初選開支約需400萬元；趙則稱計劃眾籌350萬元。

望打破投票率六四黃金比例

控上播放相關片段，戴指相信下次的立法會選舉，投票率會較早前的區議會選舉高，有望打破「六四黃金比例」（意指以往民主黨和建制派立法會得票比率），他認為情況樂觀的話：「大貪啲，40+」，又透露只有熱血公民表明不參與。

同日，區在Facebook貼文，呼籲「黃店」店主和區議員借出地方，作初選的票點，亦叫支持者捐款或做義工，支持初選。

林景楠遲交表格，但最後仍獲准參與初選。（資料圖片）

參與者須簽署確認同意書

2020年6月19至22日，參選人陸續向民主動力遞交提名表格，並簽署確認他們同意初選目標，承諾會服從初選結果。其中九龍東及新界西的參選人，需要額外簽署一份協議書，聲明：如果成功進入議會，便要無條件否決財政預算案；在初選中取得最高票數的5或6人（視乎地區），才會參選立法會；若果落敗，就要立即停止選舉工程，宣布退選，及支持者轉投勝出的參選人。

國安法生效後戴仍堅稱初選合法

有意參選新界東的林景楠遲交提名表格，戴等發起人徵詢同區參選人意見後，決定接受林的申請，並託鍾錦麟撰寫新聞稿解釋該決定的公正性。

控方案情續指，國安法於2020年6月30日晚上11時生效後，各被告仍繼續其串謀行為。戴並於7月6日的記者會指，他作為法律學者，保證初選合法。

西九龍法院外一早已有逾百人排隊輪候公眾席。(詳看下圖)

+ 7

案件今早十時才開審，但昨日晚7時許，已有人在法院門外排隊輪候旁聽席位，今早7時許陸續有更多欲到庭旁聽的人士抵達法庭，估計有約200人。有排在較後位置的旁聽人士稱，懷疑排隊的人有「排隊黨」，她昨聽到一名排隊老婦說，不知是否需入庭。

部分認罪被告，包括：吳敏兒、朱凱迪、黃之鋒、袁嘉蔚等，今亦有列席旁聽，他們同被安排在犯人欄內聽審。

初選案．第二天｜逾百人晨早排隊候旁聽席 有市民稱懷疑有排隊黨

16名不認罪被告。(詳看下圖)

+ 11

16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

+ 12

案件編號：HCCC69/2022