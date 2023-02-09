百老匯The ONE戲院2.26結業　影迷專程撐場說再見：又少一間戲院

百老匯院線（Broadway Circuit）宣布，因租約期滿，旗下尖沙咀The ONE戲院將於2月26日結業，並推出「告別優惠」，購買戲票兩張即送優惠券一套。今日（9日）有收到結業消息的影迷專程前往睇戲，撐足兩場，亦有市民慨嘆「會少咗播香港電影嘅地方」，有常客最難忘趕時間入場，偏偏要穿越多層商場才可到達。



位於尖沙咀的百老匯The ONE戲院佔該商場6至11樓，有1至6號院，於2010年9月16日開幕。百老匯院線Facebook昨晚（8日）宣布，將營業至2月26日，今日起推出戲票買一送一和小食優惠，最後說「我們期望日後與大家在其他百老匯戲院再次見面~ See you soon」。

記者今日到百老匯The ONE觀察，戲院正常營業，職員都如常工作，暫未大量執拾物質。職員指都未知道公司對員工的安排為如何，不過亦讓記者觀看「告別優惠券」，包括戲票買一送一優惠劵及小賣部套餐半價優惠券。

影迷特意來連睇兩齣戲

有百老匯影迷特意前來紀念戲院，霍先生在昨晚得知戲院將會結業，特意在今日前來睇戲，更連看兩齣電影包括《毒舌大狀》和《24小時救參行動》，並着記者替他拍照留念。



他對於百老匯院線將會再少一間戲院，感到特別可惜，「好似得返荃灣、油麻地同旺角。」他希望戲院業可以慢慢復甦，不會再有戲院結業。



翻查資料，百老匯戲院連同The ONE共有13間戲院。

霍先生在昨晚得知戲院將會結業，特意在今日前來睇戲，更連看兩齣電影。(梁晉穎攝)

拖友感可惜：少咗播香港電影嘅地方

有到場睇戲的市民大感可惜。張先生與女友利小姐亦是前來觀賞《毒舌大狀》，兩位都為戲院將會結業感到可惜，利小姐認為對香港電影業是一個損失，「香港仲有好多好嘅電影人做緊好嘅香港電影，少一間戲院，就少一個播香港電影嘅地方。」她認為戲院位處尖沙咀鬧市，位置都算方便，不解為何仍要結業，「不過之前佢哋（防疫措施）閂咗門咁耐，你知香港啲租都貴，戲院都佔好大（租金），執都係無辦法。」。

張先生就指，他們計劃在附近共晉晚餐，時間方便就先到來睇戲。他對於戲院結業同感可惜，認為這間戲院結業的話，其實都要再去遠一點的戲院，變得不方便。「如果我嚟尖沙咀食飯，就少咗睇戲呢個選擇，變咗行街買嘢。」

院線會員特別回憶：跑電梯上6樓趕入場

亦有影迷對戲院有「特別回憶」。無巧不成話，郭先生與女友鍾小姐也是來看《毒舌大狀》，他們都是昨晚在Facebook知道戲院要結業。被問到對戲院有何特別回憶，鍾小姐在旁指著男友說，「你感覺大啲，你嚟得多啲。」郭先生就指，「因為呢度喺商場6樓，成日一趕著睇戲，就要衝幾層（扶手）電梯上嚟，呢樣最深刻囉。」

兩人作為百老匯院線會員，都對戲院結業感可惜，故特意抽時間來睇戲，「同呢度講聲再見」，並且會善用得到的優惠券。鍾小姐表示，「因為我哋過幾日會再去百老匯旺角戲院睇戲，我地喺度攞到優惠券，就可以用埋啦。」