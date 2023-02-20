單親媽尿頻困擾被炒　護師引入PTNS治療　每10分鐘減至一小時一次

居住在劏房的中年單親媽媽因罹患嚴重膀胱過動症，難以自控而頻繁上廁，更因而被僱主被辭退，連相依為命的兒子亦嫌棄她。負責跟進這病人個案的伊利沙伯醫院顧問護師金琬瀞說，「（尿頻媽媽）佢個仔都嫌棄，（兒子）覺得媽媽唔努力返工」，令媽媽受到莫大的精神壓力。



獲得醫管局2022年度傑出員工獎的金琬瀞，於2019年引入經皮脛神經刺激（PTNS）護理計畫，透過針灸方式減少尿頻、滲尿等情況，該名單親媽媽經治療後亦好轉，由原本每10至15分鐘去一次小便，變為一小時才去一次。



金琬瀞亦於2021年全港首次引入新的腎喉固定敷料，使用傳統白紗布覆蓋腎喉造口時常出現「甩喉」、阻塞、造口發炎等情況，病人亦需2至3日到門診洗傷口。改用新的敷料覆蓋範圍較好，更能作有效固定， 病人延長至7日才清洗一次傷口，因腎喉移位需到急症室比率亦降低35%。



金琬瀞獲得醫管局2022年度傑出員工獎。（黃煦緻攝）

金琬瀞表示，以往未有PTNS時，病人可選擇服藥及行為治療，或進行入侵性手術治療膀胱過動症，但有部份病人服藥無效，亦「好驚」做手術。因此引入類似於中醫針灸療法的PTNS，透過微電流透過針刺激脛神經，減少患有嚴重膀胱過動症病人出現尿急、尿頻、滲尿及夜尿的情況。

曾有一名育有兩子的48歲的單親媽媽，居住在劏房、任職茶餐廳服務員，生活拮据，惟因患嚴重膀胱過動症，需要每10至15分鐘去一次小便，因頻繁上廁被老闆辭退，「佢同我講，連個仔都嫌棄佢，（兒子）覺得佢唔努力返工。」單親媽媽接受PTNS治療後，一小時才需去一次小便，之後轉職至保安員。

金琬瀞引入的PTNS治療，大大減少病人尿頻、尿急、尿滲及夜尿情況。（伊利沙伯醫院提供）

金琬瀞表示，約30分鐘可完成一次PTNS治療，第一個療程為12次，每星期接受一次治療， 之後每個月一次。根據國際指引及伊利沙伯醫院數據，多於半數病人認為治療有效，普遍而言，病人接受6次以上治療後開始見效，但強調每個病人的成效不一。目前已透過聯繫海外教授，與醫管局護理深造學院引入PTNS課程，7聯網泌尿外科護士均需接受培訓，希望更多病人受惠及。

金琬瀞亦於2021年引入「經皮腎造口術」（PCN）護理計劃，並全港首次引入腎喉固定敷料，未有新敷料前，接受PCN的病人以白紗布覆蓋造口，用醫療膠布固定腎喉。惟往往未能有效固定，病人不知何時會「甩喉」移位，因擔憂而導致失眠、不敢出街。而且造口有針線接合皮膚，病人每次走路都會扯住皮膚，感到不適。另有病人擔心會被人看見有腎喉及尿袋，影響社交生活。加上腎喉在病人的後方， 種種因素導致出現尿液阻塞、滲漏或造口發炎，病人需要進入急症室處理。

她指，配戴腎喉的病每三個月需換一次腎喉，但有病人因出現不同適應症，未到換喉時間就非預期入院，「一年病人可能需要入8至10次院。」

金琬瀞表示，由英國引入的新敷料覆蓋方面較好，敷料底部為豬油膏可保護腎喉周邊皮膚，「有膠紙黐實條腎喉，再黐膠紙，牢固程度比紗布好好多」，新敷料移位比例由每100人中有10人，大減至只有1名病人因移位問題需要入院，進入急症室比率亦降低35%。此外，新敷料使腎喉面向肚臍方向，不會直接在皮膚位置「摺實」，較易觀察腎喉情況，病人亦只需7日才清洗一次傷口。新敷料一塊為50多元，目前需要由病人支付，不過她透露最近找到捐贈者願意捐贈新敷料。

以往使用紗布敷料，病人腎喉（圖）容易移位。金琬瀞引入新的敷料，患者喉管移位情況大減。（伊利沙伯醫院提供）

此外，護理計畫亦包括PCN培訓，已培訓超過500名伊利沙伯醫院內外科、放射診斷部等、七聯網的社康護士、老人評估服務（外展隊）護士，希望增加護理人員對PCN的認識，提升護理服務質素。