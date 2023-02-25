茶果嶺T2隧道湧噴泉　土拓署：挖掘工作暫停　數日內進行後續回填

香港工務工程再爆醜聞，上周六（18日）T2主幹道及茶果嶺隧道工程於鑽挖隧道期間，海床疑出現破洞，令管道內材料連同海水，於距離茶果嶺海傍約20米的海面，如噴泉般噴射，有市民拍下影片並瘋傳。



土木工程拓展署周五（24日）表示，工程團隊已作全面檢測，隧道內沒有出現任何異常或滲漏，不會影響隧道結構安全。署方表示，相關隧道鑽挖機的挖掘工作已經暫停，工程團隊會於未來數天進行後續回填工作，經仔細審視情況後，才會重新開展隧道鑽挖。署方無交代為何沒有通報。



記者周五早上曾到事發地點一帶，工人如常工作，不時有人進出地盤。至於曾出現「噴泉」的海面，未見有異樣，相信當日的泥沙已四散。

消息指，事發在上周六早上10時左右，承建商在茶果嶺道對出水域，為T2主幹路及茶果嶺隧道以隧道鑽挖機（tunnel boring machine，TBM）進行鑽挖工程時，懷疑海床穿孔，致有氣流進入，海床的泥土厚度無法承受有關壓力，致膨潤土泥漿（bentonite slurry）噴出，形成如泉湧的現象。

土木工程拓展署表示，T2主幹路及茶果嶺隧道是一條雙線雙程隧道，泥水滲出事件發生於東行管道隧道鑽挖機的前方。署方表示，工程團隊在事發後已即時採取應變措施，在短時間內令泥水停止滲出；團隊已即時調查事件，初步相信泥水是從鑽挖機附近一個垂直已灌漿回填的早期地質探孔滲出，事件並不涉及隧道内部。

署方表示，工程團隊已作全面檢測，隧道內沒有出現任何異常或滲漏；事件中沒有人員受傷，亦不會影響隧道結構安全。事發後相關隧道鑽挖機的挖掘工作已經暫停，工程團隊會於未來數天進行後續回填工作，經仔細審視情況後，才會重新開展隧道鑽挖。相關調查工作仍然繼續。

署方稱是次事件只會短暫影響施工，並不會導致工程項目超支。項目預計於2026年完工目標維持不變。

就水質方面，署方已安排環境小組到場抽取海水樣本進行檢測，結果顯示水質符合指標。

T2主幹道及茶果嶺隧道為一條長約3.4公里的雙線雙程主幹路，連接啟德及藍田，當中約3.1公里為隧道，預料2026年竣工。工程承建商為布依格土木工程，顧問公司為安誠—邁進聯營，合約總價為109.18億元。

翻查土拓署資料，由於工程涉及在觀塘避風塘的海床下建造主幹道，故需採用鑽挖機，該機器前方裝有旋轉刀盤發刀頭，並可於海平面下逾40米的深度運作。另外，每部機器需約十多名工程人員操作，署方強調「設有全天候監測系統收集建造過程中的實時數據，提升安全性及施工效率」。