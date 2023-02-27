66歲婦服「LIVING 膠性銀」逾10年銀中毒　指甲床變藍、記憶衰減

衞生署表示，上周五（24日）接獲醫管局通報一宗銀中毒個案，一名66歲女病人使用一款名「LIVING 膠性銀」、含有「膠質銀」的產品逾10年，指甲床變為灰藍色，病人因出現記憶力衰減徵狀而被轉介到聯合醫院專科門診跟進，其血液樣本被發現銀含量高於參考水平，被診斷為銀中毒及銀質沉着症。衞生署指，銀在人體沒有已知功效，服用含膠質銀的產品有潛在風險，呼籲市民切勿購買或服用該款產品。



衞生署呼籲市民切勿購買或服用一款含「膠質銀」的產品，若服用後感到不適，特別是出現皮膚變色，應立刻求醫。圖示該款涉及銀中毒個案的「膠質銀」產品。（政府新聞處）

「LIVING 膠性銀」購自太子一供應商 產品含有銀

衞生署表示，上周五接獲醫管局通報一宗銀中毒個案，涉及一名曾服用一款名為「LIVING 膠性銀」產品的66歲女病人。初步調查顯示，該女病人由一間位於太子的供應商購入此含有「膠質銀」的產品，並已使用該產品逾10年，包括內服及外用於眼角和手指。

根據醫管局的資料，病人因出現記憶力衰減徵狀而被轉介到聯合醫院專科門診跟進。該病人的指甲床變為灰藍色，其血液樣本被發現銀含量高於參考水平，被診斷為銀中毒及銀質沉着症，而醫管局的化驗結果也顯示上述產品含有銀。衞生署指，接獲通報後已立即展開流行病學調查，調查仍在進行中。

衞生署：長期攝取可致皮膚永久變成灰藍色

衞生署指出，銀在人體沒有已知功效，亦非人體所需的營養素。長期攝取「膠質銀」可引致銀中毒，令皮膚永久性地變成灰藍色。身體亦可能出現其他病徵，包括貧血症、骨髓細胞減少、肝功能異常和神經功能缺損。

署方續指，目前也沒有科學實證支持非外用（內服）「膠質銀」以治療任何特定疾病或狀況，服用含「膠質銀」的產品也有潛在風險，市民不應服用含「膠質銀」的產品。

如市民服用後感到不適，特別是出現皮膚變色，應立刻求醫。衞生署已設立熱線電話（2961 8949）供市民查詢，熱線由明日（28）起上午9時至下午5時運作。