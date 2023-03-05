何永賢兒時曾住車房　水浸入屋撤離　受中西融合大宅啟發任建築師

房屋局局長何永賢加入政府31年，由政府建築師升至建築署署長後再出任局長，她今日（5日）在電台訪問首次談及心路歷程。何永賢透露，小時候居於車房後方約300呎單位，曾因水浸入屋要漏夜撤離。



何永賢又指，兒時經常隨父親僱主的親友所住大宅玩耍，對大宅中西文化合壁的藝術及建築風格深刻，啟發了對建築的興趣。成為建築師後，她指每次「落地盤」都感到興奮，期望現時可以每周視察一次房屋署地盤。



房屋局局長的何永賢。（資料圖片／黃金棋攝）

何永賢接受香港電台《舊日的足跡》節目訪問透露，小時候走難，父親隨嫲嫲走難來港，當時父親為有錢人家打工，因為主人家鍾情中樂及中國木偶，喜歡自行修理樂器，父親為主人鋸木、打磨及換電燈泡等維修工作，獲安排居住在車房後方的小單位裡。每逢有車輛啟動，媽媽會立刻叫她關上高處的氣窗「唔好畀死氣（氣油味）衝入嚟」，他們便會用羽毛球拍關窗。

水位差兩寸蓋過床 爸爸揹一家人上一樓

她指以前所住空間如簡約公屋示範一樣，僅約300呎，當時睡「碌架床」，最深刻的一次是有一個晚上在睡夢中被媽媽叫醒，原因是因為當時下雨水浸，水位只差一至兩寸就蓋過床，爸爸揹一家人上一樓，笑言空間雖少，但十分溫馨。

房屋局局長何永賢指小時候住的小屋有點像現在的簡約公屋。（政府新聞處圖片）

自爆花名叫「大眼女」

她又透露，爸爸以前會駛車至不同地方幫僱主送禮，令她可時常跟車去「遊車河」。她經常到一名老太太家裡，留下砌拼圖，老太太稱她為「大眼女」。何永賢說，老太太的大宅十分漂亮，富有殖民地色彩，內裡有迴廊、擺放著古董、插花，又掛上各式各樣書法的字畫，中西文化的融合印象，至今仍歷歷在目，影響她日後對藝術及建築的興趣。

何永賢笑言，中學畢業時使用「剔除法」選科，提及自己以前讀生物科時劏牛眼會手震，故不能當醫生；律師的英語要求很高她又未能及得上，之後亦曾接觸建築行業內的模型及圖紙覺得很「得意」，加上哥哥很喜歡砌模型，故對建築業感到興趣。她入大學後，獲當時系主任鼓勵，被指成績很好，故繼續於建築行業發展。

房屋局局長何永賢。（資料圖片／張浩維攝）

冀每周落房屋署地盤一次

何永賢於1992年加入政府，此前曾於私人公司工作四年，跟進私人住宅、內地酒店、商業大廈等項目。加入政府的契機，是從報紙上看到政府的招聘廣告，認為可以參與圖書館、學校等公共建築，可以服務社會，社會性較強。她亦曾處理特殊學校項目，覺得可以協助照顧者們改善環境，意義很大。

與其他女生不同，她表示有得「落地盤」的心情是興奮，升任房屋署署長後，一星期亦希望可以視察一次房屋署地盤，有時候時間未能遷就，目前也會兩個星期去視察一次。