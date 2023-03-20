浸大揭3A2單克隆抗體可抑新冠病毒感染　小鼠實驗病毒量減近九成

新冠肺炎病毒可透過人類細胞膜ACE2感染細胞，惟部分器官未有太多ACE2感染細胞，亦可受新冠肺炎嚴重感染。浸大團隊因而就此進行研究，發現人體的蛋白酶MT1-MMP可以切斷ACE2，令可溶性ACE2釋放出來，從而感染更多的人體細胞，導致更多器官感染。



團隊亦測試採用一種名為3A2的單克隆抗體，發現能成功抑制MT1-MMP的活動，以減慢新冠病毒在人體內傳染的能力，有條件成為治療新冠肺炎的標靶。 研究成果已發表於國際知名科學期刊《Nature Communications》。



研究團隊之一、浸大中醫藥學院教學科研部助理教授王凱亮博士表示，在小鼠實驗中，即使在感染前注射又或是在染疫後注射，可以令受感染小鼠的病毒量減少近九成，故希望今次發現可以幫助到更多長者染疫後的治療。他又指，現時已有計劃在3至4月在猴子進行藥物測試，預料一至兩年可以在人體內測試。



浸大中醫藥學院教學科研部助理教授王凱亮博士（左）及研究人員郭軒銘博士（左）介紹有關新冠病毒進入細胞的機制及治療標靶的研究成果。（浸大提供）

過往有不少研究均指出，新冠肺炎可以借助人類細胞膜的ACE2受體進入細胞，惟肺部雖為新冠感染的主要器官，卻只有少部分肺部細胞有ACE2，到底其器官是如何受到新冠病毒入侵呢？浸大研究團隊早前就發現，人體的蛋白酶MT1-MMP可以切斷ACE2令可溶性ACE2釋放出來，從而感染更多的人體細胞，導致更多器官感染。

蛋白酶MT1-MMP可以切斷ACE2令可溶性ACE2釋放出來，從而感染更多的人體細胞。（浸大提供）

研究再就此結果再一步研究，使用人類細胞培育「類器官」，即一種在體外培植的三維組織結構，用作在實驗室中模擬不同器官。 團隊發現使用單克隆抗體3A2可抑制MT1-MMP的活動，能有效減少可溶性ACE2的水平，並將人類肺、心臟和肝臟類器官中新型冠狀病毒的感染程度，降低60%至80%，當中在人類呼吸道類器官反應最為顯著。

利用老年小鼠實驗3A2治療

另外，研究團隊亦為藥物進行小鼠實驗，在11隻小鼠之中，部份接受3A2治療，部份則作為對照組。由於高齡是新冠重症和死亡的主要風險因素，故實驗利用了老年小鼠進行。結果顯示，3A2把新冠病毒的數量減少近90%，並顯著減輕由感染引起的肺組織破壞。

研究團隊亦為藥物進行小鼠實驗，在11隻小鼠之中，部份接受3A2治療，部份則作為對照組。（浸大提供）

蛋白酶MT1-MMP是新冠藥物的潛在治療標靶

研究團隊亦指，即使使用新型冠狀病毒的原始菌株，又或是主要變種如Delta和Omicron進行實驗，也得到相約結果，故研究結果顯示，MT1-MMP是人體內調節新型冠狀病毒進入細胞的主要因素，也是新冠藥物的潛在治療標靶。

研究團隊之一、浸大中醫藥學院教學科研部助理教授王凱亮博士表示，希望今次發現可以幫助到更多長者染疫後的治療，因長者的MT1-MMP的活動較多，下一步亦會針對同樣MT1-MMP的活動較多的肥胖和糖尿病者。他又指，現時已有計劃在3至4月在猴子進行藥物測試，預料一至兩年可以在人體內測試，暫時未發現藥物使用上有任何副作用。