去年錄76宗山泥傾瀉報告按年跌近半　土力處斥百萬設寶雲道研習徑

全球極端天氣變化更頻繁，土木工程拓展署今日（3日）公布2022年山泥傾瀉統計數字及應對山泥傾瀉風險的措施。土力工程處副處長（港島）張秉業表示，去年僅接獲76宗山泥傾瀉事故報告，按年大減近一半，亦較過去35年的平均接報個案少約75%，令市民對斜坡安全警覺有鬆懈。他強調，隨着極端天氣愈趨惡化，大型山泥傾瀉事故有可能重現，提醒市民要保持警惕。



他續指，為加強市民的斜坡危機意識，處方斥資近100萬元，花費約一年時間成立「寶雲道斜坡研習徑」，配合虛擬實景（VR）等技術，講解當局的斜坡安全工程。



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土力工程處副處長（港島）張秉業表示，去年僅發出一次山泥傾瀉警告，另接獲76宗山泥傾瀉事故報告，全部不涉及人命傷亡，按年大減近48%，亦較過去35年平均每年約300宗少。

他續指，山泥傾瀉和雨量有密切關係，而去年的大暴雨次數和雨量較少，故接報的山泥傾瀉數目亦相應減少。

他引述天文台紀錄指，去年本港的全年雨量為2205.4毫米，較1991至2020年的正常值2431.2毫米少9%，全年的暴雨次數亦較全年平均數字低，天文台僅發出2次紅色暴雨警告。

天文台早前預測，今年的雨量正常至偏少，張秉業稱，仍難以預測今年山泥傾瀉的指數，因為除了雨量，暴雨的位置、持續時間及密集程度等因素亦會影響到山泥傾瀉出現的情況。

土力工程處副處長（港島）張秉業。（夏家朗攝）

雖然近年山泥傾瀉情況有所減少，但他提醒，山泥傾瀉的數字有機會當一年偏低時，下一年就會急升，他以2007年為例，當年的山泥傾瀉數字為83宗，翌年便急升逾10倍至863宗，故有必要提高警剔。

至於山泥傾瀉的黑點，他則表示，當局會以風險評估決定處理斜坡的優先次序，大部份排最高的斜坡會優先處理，暫未有特定的黑點名單。

他又提到，處方每年會就斜坡安全進行問卷調查，去年受訪的約1,000名市民中， 有74%認為本港斜坡已經安全，只有15%認為本港會再發生大型山泥傾瀉，另僅53%市民關注斜坡安全風險，反映市民對山泥傾瀉風險警覺有所鬆懈。

近年發現市民的危機意識有下降跡象。去年的調查顯示，只有約半數受訪市民對斜坡安全表示關注，不足兩成認為大型山泥傾瀉仍會發生，反映市民近年對山泥傾瀉安全意識有所下降。他再三提醒市民，「香港山泥傾瀉唔可能係零風險」，加上在極端天氣影響下，嚴重山泥傾瀉事故有可能重現，呼籲市民提高驚覺。

土力工程處總土力工程師（斜坡安全）呂樂心表示，為加強市民對斜坡安全的危機意識，特意在港島寶雲道推出「斜坡研習徑」，並指該山徑包含多個署方做過的斜坡安全和美化措施，可讓市民更了解相關工程。

土力工程處總土力工程師（斜坡安全）呂樂心。（夏家朗攝）

整條寶雲道研習徑全長3公里，預料需時約一小時步程。當局沿山徑設置8個研習點，資訊板上有二維碼（QR code），讓市民連接到網站，並以擴增實景（AR）和虛擬實景（VR）等技術，配合短片等講解當局早年在寶雲道做過的「柔性防護鋼網」、泥石壩等工程。

張秉業透露，當局花費約一年時間成立寶雲道斜坡研習徑，當中AR和VR技術涉款約60萬元，而網站則涉款約二三十萬元，整個教育項目成本「100萬樓下」。他續指，當局已與教育局商討，為選修地理的高中生舉辦導賞團，每團人數上限約為40人，而公眾或學校亦可在官網自行預約導賞團。