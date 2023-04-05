冰協反擊：港協要求屬會將國歌連結發至世界總會為出錯首個導火線

港協暨奧委會周二（4日）向香港冰球協會就播錯國歌事件發出函件，公布啟動暫停冰協會員資格的程序，要求冰協於5月4日或之前提交一份全面的書面解釋。冰協主席簡揚傑深夜發出回應，稱會於一個月內提交一份全面的書面解釋，並就企業管治提出改善方案。



簡揚傑在回應中指出，代表隊在現場後有即時及持續要求見面、交收有中國國歌的USB及核對國歌。他指港協去年12月7日發出信件予各國總會，要求所有屬會於兩星期內將港協列有國歌下載渠道的信件發至各體育運動世界總會，「這也是播錯國歌的第一個導火線，是因為對方認為已有中國香港國歌而未有安排見面核對國歌版本及取 USB」。



▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



港協要求冰協合理解釋 否則可暫停會員資格

港協暨奧委會周二引用《組織章程細則》給予冰協一個月時間，要求冰協於5月4日或之前，就其未能按相關《指引》內要求對國歌予以莊嚴的處理提交一份全面的書面解釋。港協暨奧委會指，倘冰協未有合理解釋，將行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格；政府同日發聲明，指一旦冰協被暫停會員資格，會考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處。

▼3月23日 冰協主席現身與港協暨奧委會管理層會面▼



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冰協主席：賽事方以為已有國歌而未有安排核對

冰協主席簡揚傑深晚發出回應，已收到港協暨奧委會函件，會全力配合港協要求，一個月內提交全面書面解釋，並就企業管治提出改善方案。

發出連結乃根據港協要求 非冰協為求方便發出

簡揚傑在回應中表示，一直按港協指引要求，以莊嚴方式處理國歌，並列出五項要點：

「1. 本會有準備國歌 USB 及合規格香港區旗；

2. 本會於到達現場後有即時及持續要求見面、交收USB及核對國歌；

3. 主辦方已透過電視訪問、多次電郵書面說明當時未有回應本會要求的原因；

4. 當時已提出嚴正交涉，對方並已向中國大使館道歉並獲大使館接受；

5. 港協於12月7日發出信件予各國總會，要求所有屬會於兩星期內將港協列有國歌下載渠道的信件發至各體育運動世界總會。請注意發出連結乃是根據港協要求而發出，並非由冰協為求方便發出。這也是播錯國歌的第一個導火線，是因為對方認為已有中國香港國歌而未有安排見面核對國歌版本及取 USB。」

▼3月2日 中國駐波黑大使季平看望香港冰球代表隊▼



港協暨奧委會指責冰協未有跟隨指引

香港男子冰球代表隊2月28日參加在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，在對戰伊朗隊賽事中，港隊勝出，原應播放中國國歌，大會又播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》。

港協暨奧委會3月3日發聲明指，經了解，香港冰協未有跟隨「香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引」第2段所示，於出發比賽前向港協暨奧委會索取工具包，港協暨奧委會要求冰協詳細調查，及對未有執行《指引》其他相關行為作出解釋。

國歌連結指向中央人民政府網站 只有簡體中文面頁

按港協暨奧委會去年向體育總會發出的指引下載正確國歌連結，發現海外主辦方要下載正確國歌亦有不少困難，當按入連結會開啟了中央人民政府網站，語言是簡體中文，轉語言英文後會跳回主頁，要找到下載正確國歌的頁面不容易。另外，下載國歌後檔案的名稱亦有機會會因為語言問題而變成亂碼。

冰協主席簡揚傑周二深晚發出回應。

▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議討論冰協國歌事件▼



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▼3月28日 冰協3月28日聲明▼

