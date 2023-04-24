選委何志豪求逾期報開支被拒　官：任重要公職更須確保程序合法

選舉委員會進出口界2021年自動當選人何志豪，因未有按時呈交選舉開支申報書，向高等法院要求逾期提交被拒。何不服高院裁決提出上訴，上訴庭下判辭指，何明顯未有熟知選舉條例及其法律責任，又指何出任重要公職，他或其助手不熟悉選舉制度，更應細閱條例確保程序合法，認為原審官在足夠理據下拒絕何的申請，不應干擾其決定，故駁回何的上訴，並要何支付訟費。



上訴人何志豪，他在2021年選舉委員會進出口界別中自動當選。

選委何志豪未按時交選舉開支申報書，求准逾期邀交，遭上訴庭拒絕。（資料圖片）

參選人須在選舉後30日內交開支申報書

根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》，參選人須要在接獲選舉結果通知後的30天內，向選委會呈交選舉開支申報書。

會方曾發電郵及致電提醒

何於2021年9月23日自動當選，故應在同年10月23日或之前提交選舉開支申報書。但何直至同年10月28日仍未提交，會方曾多次向他發電郵提醒，亦有致電通知。何在逾期後表示會向高等法院申請逾期提交申報。

何稱他與助理均無選舉經驗

何在提出申請時向法庭解釋，他過往沒有選舉經驗，亦未有細讀有關呈交開支申報書的條文，幫他處理選舉事務的助理，也沒有相關經驗，他也曾猶豫他是否要需要提交相關資料。

原審官指對法律無知非藉口

惟原審法官認為對法律的無知並非藉口，候選人有職責要熟知選舉條例，法庭在處理相關事宜時，亦應以選舉的整體性去看待，候選人不能期望法庭因他們的大意或疏忽而獲豁免，因為這會鼓勵他人認為法律不需要嚴謹地遵守。最後拒絕了何的申請。

何不服原審官的決定提出上訴，並認為原審官應接受他並非故意或漠視有關的法律要求，亦無證據顯示何是故意未有交出。

任重要公職更應確保程序合法

上訴庭法官卻認為何明顯沒有盡力熟知相關法例，原審官所作的裁決定亦沒有不公或不合理。何參選時曾收過參選須知的單張及文件，已清楚列明呈交選舉開支的要求，何沒有選舉經驗或未有專業人士幫忙並非理由，且何將出任一個重要公職，若他沒有相關的選舉經驗或熟知程序的人輔助，就更應細閱選舉規則，以確保他在履行其法律職責時，能符合法律要求。何聲稱他腦海曾出現不確定的想法，上訴庭認為何不能期望法官能從中作出任何對他有利的判斷。

綜合而言，上訴庭的3名法官認為原審法官在足夠證據支持下作出裁斷，認為不應干擾，故維持其原有決定，並要何支付訟費。

案件編號：CACV 107/2022