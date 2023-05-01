西貢自然教育中心農作物被摘取　職員指勸喻頻密　已向漁護署備案

位於西貢蕉坑的獅子會自然教育中心一向是港人郊遊之地，園內種植了不少農作物作為教育用途。不過漁護署擺放告示，指近日於展區內發現多宗採摘植物事件。記者今日（1日）現場觀察，大部份農作物未見收成，只有少量辣椒和蕃茄初熟，並無郊遊人士採摘植物，大多只是近距離觀察或拍照。



有家長攜同老幼享受家庭樂，坦言小朋友曾有意伸手摘取，但已被立馬阻止：「如果個個都摘嘅話，會破壞咗」。中心發現有人摘取植物，亦會作出勸喻；有職員透露，勸喻的次數越趨頻密，園內任何情況，均會向漁護署報告。《香港01》正向漁護署查詢。



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路口竪立大型警告牌指 指近日多宗違法採摘植物事件

獅子會自然教育中心位於西貢蕉坑，佔地約16公頃，園內設有5個展覽館和多個戶外展區，由漁護署負責管理。適逢今日為公眾假期，園內各個展區都不乏一家大小的蹤影，不少小朋友圍觀植物及昆蟲，家長一旁指導及拍照，亦有港人自行組隊郊遊或參與本地團體舉辦的一日遊活動，生態專家進行導賞。

漁護署於園內的農作物展區路口竪立了大型警告牌，提醒郊遊人士採摘植物乃違法行為，提及「近日發現多宗違法採摘植物事件」。告示指，該署已向執法人員備案，警告郊遊人士未經許可採摘植物，即違反《郊野公園及特別地區規例》。展區各處地上亦擺放小型警告牌，強調「獅子會自然教育中心內的農作物乃作展出及教學用途」。

農作物展區的行人路附近種植了木瓜、熱情果、水芹、通菜、慈菇等蔬果，不過未見成熟果實，僅見少量熱情果結果，但仍呈青色。不過，旁邊田園的辣椒結實累累，少量番茄初熟，不少郊遊人士駐足觀看，靠近仔細研究。

家長：小朋友或出於好奇摘植物 須即時阻止並指正

記者現場觀察，前來參觀自然教育中心的多為港人，未見有採摘情況，大多只是用手機及相機近距離拍照。中心職員指，倘發現有參觀者採集植物會作出勸喻，而最近「勸喻嘅次數頻密咗」，中心內出現任何情況均會向漁護署報告。《香港01》正向漁護署查詢。

林小姐帶同一對子女和從內地來港的父母參觀，她指，本身小朋友看見熟成的小辣椒都想摘取，她立刻阻止，「可能本身小朋友佢好奇，有啲嘢佢又想問吓個味道」。林小姐相信，小朋友基於好奇，或會摘取植物，但她作為家長會教導：「有啲有味嘅植物，你問下個味道好特別咁樣，佢本身係諗住探索下呢個世界，我覺得我哋做家長一定要教佢哋唔可以摘，如果個個都摘嘅話，會破壞咗。」

宋先生則一手被大兒子牽著走，一手拖著兩歲半的小女兒，太太推著嬰兒車，一家四口徐徐步行至農作物展區，邊走邊看。宋先生表示，留意到路口的告示牌，「我哋都唔會（摘取），主要都係未收成，收成都唔可以掂啦」。他說，相信小朋友亦會想摘取（農作物），但家長看管之下，應該會守規矩。被問及小朋友今次參觀未能看見豐碩果實會否失望，宋先生回說：「都唔會嘅，因為有農作物，又有花花草草，又有魚睇，佢哋而家睇下呢啲囉」。