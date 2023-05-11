青衣大嶼山連接路須填海　料直接影響馬灣珊瑚　倘無法避免須遷移

政府擬建「青衣至大嶼山連接路」，應付北大嶼山與新界西北未來發展所產生的交通需求。根據路政署工程項目簡介，工程需要填海造地，可能對生態造成影響，北大嶼山和馬灣的珊瑚有直接損失的潛在風險，可能需要為珊瑚進行遷移。而大嶼山北部有倒扣灣鷺鳥林和新舖咀鷺鳥林，雖然均已荒廢多年，但如果鷺鳥重返棲息，可能受噪音影響。當局又指，由於走線在過去幾十年沒有中華白海豚出沒，所以不會帶來影響。



政府擬建「青衣至大嶼山連接路」，應付北大嶼山與新界西北未來發展所產生的交通需求。（資料圖片）

「青衣至大嶼山連接路」主線全長約 5.2 公里，涵蓋北大嶼山及青衣地區，並可能會填海造地多於 5 公頃以建造及保護橋塔和錨碇，海洋疏浚可能會對海洋生態造成重大影響，因此工程將盡可能避免海洋疏浚，但是，進行海上打樁、臨時和永久填海等是無法避免。

潮下帶有硬珊瑚和柳珊瑚

在北大嶼山和馬灣的潮下帶有低覆蓋率的硬珊瑚和柳珊瑚記錄，珊瑚有直接損失的潛在風險。工程會考慮避免對珊瑚造成直接影響，如無法避免的話，可能需要為珊瑚進行遷移，預計未來的橋塔可以提供新的和額外的硬基質供珊瑚定居生長。

政府擬建「青衣至大嶼山連接路」，應付北大嶼山與新界西北未來發展所產生的交通需求。（路政署圖片）

有兩個鷺鳥林 未見中華白海豚出沒

大嶼山北部有兩個歷史悠久的鷺鳥林，即倒扣灣鷺鳥林和新舖咀鷺鳥林，兩個鷺鳥林已荒廢多年，最後一次在倒扣灣和新舖咀鷺鳥林的繁殖記錄分別在 2002 年和 2005 年。當局承認，如果鷺鳥重返這些已荒廢的鷺鳥林棲息，工程可能會對其造成間接影響，例如噪音。

當局亦指，海事工程將導致自然海洋生境的永久喪失，並影響附近水質，雖然大嶼山的西部及北部水域位於中華白海豚的棲息地範圍內，但在過去的幾十年裏，在擬議走線附近並無中華白海豚出沒的紀錄，所以工程應該不會對中華白海豚造成潛在的直接和間接影響。此外，馬灣的紅樹林可能會受到水質影響。