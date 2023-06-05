同仁藥業「和信堂山東東阿阿膠」未經註冊　衞生署今介入調查

衞生署今日（5日）公布，正調查位於沙田源順圍的持牌中藥材及中成藥批發商同仁藥業，涉嫌非法管有一款名為「和信堂山東東阿阿膠」的未經註冊中成藥。衞生署指至今沒有接獲相關不良反應報告，不過同意同仁藥業自願從市場收回該中成藥。



衞生署今日（5日）正調查同仁藥業（集團）有限公司涉嫌非法管有一款未經註冊中成藥。（政府新聞處圖片）

產品說明書聲稱可抑制腫瘤 惟成效未經證實

衞生署今日根據情報展開調查，到同仁藥業同仁藥業檢取了一款名為「和信堂山東東阿阿膠」的未經註冊中成藥。產品說明書的內容聲稱有補氣養血、滋陰潤燥、化痰清肺、抑制腫瘤和抗休克的功效。

衞生署指，未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實，至今沒有接獲相關不良反應報告。衞生署同意同仁藥業自願從市場收回上述未經註冊中成藥，同仁藥業已設立熱線（3462 2890）解答相關查詢。署方會密切監察收回情況。

根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查工作完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會（管委會）以考慮是否需要採取紀律行動。

市民如購得應停服並送交銷毀

市民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止服用。如服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。擁有該產品的市民可於辦公時間內，將產品送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

衞生署亦呼籲市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的中成藥於產品標籤上附有香港註冊編號，格式為「HKC-XXXXX」或 「HKP-XXXXX」。市民可於管委會網頁查閱註冊中成藥的名單。