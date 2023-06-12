少數族裔哀歌｜難民曾入獄無身份證　12年無工開：想減輕太太壓力

本港近日發生不同的倫常命案，亦引起大眾關注少數族裔支援不足問題。民基斯坦裔阿H（化名）一家四口在香港生活，但他因12年前初來港時，使用虛假文書被捕入獄，至今仍因此無法取得身份證，過去12年亦只能以「行街紙」在港生活，無法找到工作，經濟重擔落在太太身上，一家人壓力極大，去年太太更因壓力太大不幸流產。阿H說，現時最卑微的願望是可以取得身份證，出去工作減低太太負擔。



融樂會總幹事謝永齡認為，入境處應酌情權處理阿H的案件，對方12年前入獄，已為犯過的錯負責，而且並非涉及暴力的案件，社會應結予他機會，「唔係話佢啱，但錯都要畀機會佢改，佢𠵱家係冇機會改。」



謝永齡希望政府可以有憐憫之心，及早向阿H一家提供協助，「唔好慘你又唔幫，到大鑊先話點解唔一早幫。」（林靄怡攝）

巴基斯坦裔的阿H（化名）於2011年來港生活，在第二年因對香港的法律不熟悉，又擔心被遣返，使用虛假文書而被捕，被判入獄5個半月。他出獄後認識了尼泊爾裔的太太，現育有兩名子女，但因為曾入獄超過三個月留有案底，所以至今仍未能取得身份證，過去12年只能用難民身份，以「行街紙」在港生活。

一家四口僅靠太太月入一萬元支撐

由於阿H沒有身份證，他不能在香港工作，亦不能接受任何支援。在沒有護照、不能離開香港的情況下，日常生活中負責照顧子女，一家四口蝸居於劏房，僅靠太太於餐廳任職廚師的約10,000元月薪渡日。

阿H曾嘗試申請公屋，但近兩年都無消息，最近在融樂會協助下，申請社會房屋，惟被告知即使成功申請，亦只有持香港身份證的太太和子女可以入住，自己被排除在外。

懷胎7個月流產

阿H說，他們所面對的困境帶給一家人非常大壓力，特別是身為經濟支柱的太太。他指，去年太太因壓力太大，懷胎七個月時不幸流產，給他們一家帶來沉重打擊。阿H說，在香港感到非常無助，亦不知有那些人可以向他們一家提供協助。他表示，目前最希望可取得身份證，可以出來工作分擔太太的壓力，但過去多年多次與入境處進行交涉均沒有結果，已感到非常疲倦，幾乎想放棄。

融樂會總幹事謝永齡認為，入境處應酌情權處理阿H的案件，因為對雖然曾犯法，12年前入獄接受了懲罰，而且並非涉及暴力的案件，社會應給予改過機會讓他取得身份證，重投社會工作，「唔係話佢啱，但錯都要畀機會佢改，佢𠵱家係冇機會改。」

謝永齡續指，阿H的情況猶如在暗黑的隧道中走了12年，至今未見光明，社會幾乎將他排除，「係人間悲劇」，希望政府可以有憐憫之心，及早向他們一家提供協助，「唔好…到大鑊先話點解唔一早幫。」