葵涌醫院被指醫生常遭調組憂損治療質素　院方：旨在擴闊臨床經驗

鑽石山荷里活廣場發謀殺案後，精神健康支援服務再惹關注。有不願具名的公院醫護向《香港01》表示，精神科醫院之一的葵涌醫院近年累積有醫生離職，現時須「一個醫生做兩組醫生工作」，院方又安排專科醫生離開自己領域，輪調至其他組別，影響新入職醫生訓練。



葵涌醫院回覆指，編配同事到不同工作崗位旨在擴闊其工作經驗及加強臨床服務的交流，安排輪調時會平衡各臨床部門的人手需求及諮詢同事意見。



精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵認為，精神科治療講求醫生與患者建立信任才可作出適當的治療，醫生經常調組，對病人醫療質素有一定影響。



葵涌醫院。（資料圖片／鄭子峰攝）

醫管局有多間醫院設有精神科門診服務，葵涌醫院是其中一間公立精神科醫院，專門照顧精神科患者，同時提供多項附屬精神科服務，並由多個專職醫療服務支援。

有不願具名的公院醫護表示，近年來有不少葵涌醫院醫生離職，形容現時「一個醫生做兩組醫生工作」。他又批評，部門主管會將不同的醫生「調來調去」，惟精神病人有別於其他專科，往往要求醫生與病人建立信任，擔心重症病人常轉醫生，會令病情不穩。

一節門診須看40至50症 每名病人平均診症僅5至6分鐘

他又指，每名醫生在門診總共負責1,000至1,500病人，現時一節約3至4小時的門診就要看40至50症，每名病人僅平均診症5至6分鐘，當中包括重症，分配給每個病人的時間及了解極度不足，加上經常轉主診醫生，即使病人有復發跡象，有時亦難以及時留意及跟進。

他亦提到，近年醫院會將已考獲專科的醫生離開自己訓練已久的領域，輪調至其他組別，如有十多年經驗在老齡精神科的醫生升職至兒童精神科顧問醫生，直言此舉令院內有關專科失去有經驗醫生，也影響新入職醫生訓練。

葵院：編配到不同崗位旨在擴闊其工作經驗、加強臨床服務交流

葵涌醫院回覆查詢時提供，過去五年的取錄數字、離職人數及人手編制，截至2022/23年度，有76名醫生，當中有10名新取錄。發言人解釋，醫院編配同事到不同的工作崗位，旨在擴闊其工作經驗及加強臨床服務的交流，以及應付不同精神科服務的需求。

安排輪調時會平衡各臨床部門人手需求及諮詢同事意見

發言人強調，理解員工對輪調安排及人手問題的關注，在安排輪調時，院方會平衡各臨床部門的人手需求，以及諮詢同事意見，亦會配合醫院管理局的招聘政策，繼續積極招聘醫生，以增加人手及填補空缺。

門診服務方面，醫管局的精神科專科門診設有既定的新症分流制度，以確保有急切醫療需要的病人能在合理時間內得到診治。一般情況下，病人覆診時會獲安排由同一位醫生跟進情況。至於醫生每天的診症數目，會因應病人的臨床情況及醫生的職務安排而有所不同。

精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵。（高仲明攝）

社協阮淑茵指醫生要與患者建立信任 經常調組對病人治療質素有影響

阮淑茵認為，精神科要求醫生要與患者建立信任了解其日常生活，才可以作出適當的治療，「如果每個症要了解佢嘅情況同埋開藥，其實係需要一定時間」，認為若每名醫生一節門診（約3至4小時）就要看40至50症，是一定不足夠去了解病人情況。

她指，如醫生經常被調組，因不同科目都有不同特性及不同因素要特別兼顧，故十分需要由資歷較深的醫生向資歷較淺的醫生承傳相關經歷，認為調組一定會對病人治療質素有影響。