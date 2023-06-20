理大破解超級細菌發病機制　發現阿士匹靈有助調低死亡率

超級細菌「肺炎克雷伯菌」對抗生素產生高抗藥性，更可引發致命的感染性休克，死亡率高達25%至40%，一旦於社區爆發，隨時引發公共衛生災難。理工大學研究團隊首發現兩種治療超級細菌的新方案，善用現有藥物「阿士匹靈」，以「舊藥新用」方式 ，從而根治病患。



超級細菌引發身體炎症反應 死亡率可高達四成

理大研究團隊於2017年發現具高抗藥性、高毒力的細菌「肺炎克雷伯菌」。團隊指，該細菌對人體健康有嚴重威脅，會觸發身體的免疫反應，激發「細胞激素風暴」的信號途徑，令感染者引發強烈的炎症反應，最終可引發致命的感染性休克，死亡率高達25%至40%，其中於香港發現的個案，主要來自醫院感染，ICU病人及長者更是高危人士。

理大最近成功破解超級細菌的致病機制。團隊透過實驗發現，用於舒緩輕度至中度疼痛的「乙醯水楊酸」抑制劑，即俗稱「 阿士匹靈」的成藥，有效抑制炎症細胞入侵肺部，從而降低「細胞激素風暴」的爆發風險，以免炎症惡化成感染性休克。

「舊藥新用」 開發有效根除病毒感染口服藥

不過團隊亦指，縱使「 阿士匹靈」有助保護病人，但始終未能消滅病原體。有見及此，團隊設計出藥物聯合療法，在「阿士匹靈」治療中加入有效抗菌藥，以最有效地達致根治病源。團隊解釋，超級細菌對大部份抗生素都有抗藥性，因此團隊從市面上的抗菌藥中，篩選出可增強活性、用於治療愛滋病病毒感染的藥物「Zidovudine」，再配合抗生素「Rifampicin」所製成的口服藥，從而根治細菌感染。

理大微生物學講座教授兼系主任陳聲表示，兩種治療方法既可單獨，亦可混合使用，而「舊藥新用」能省卻開發新藥及審批的時間，病人能及早受惠。不過他亦指，現時療法仍處於動物實驗階段，雖然現時藥物用於動物身上並沒有顯示有毒性，但之後仍需臨床研究，以進一步了解藥物對人體是否有毒性。