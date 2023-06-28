家庭開心跌數跌至6.57分創三年新低　學者：疫後復常成家庭壓力

踏入後疫情時期，本港社會逐漸復常，「香港開心D」平台聯同東華學院護理學院公布2023年「家庭開心指數」，研究揭示最新分數跌至6.57分，較去年下跌5.9%，是三年來最低分，而今年第二季的個人快樂指數則為6.28分，同樣較去年同期的6.59分低。東華學院護理學院副院長（研究）林清指，今年認為自己家庭不快樂的人達17%，較去年的9.8%急升近一倍，認為情況值得關注，呼籲市民要留意個人情緒，從心理資本層面改善自己，令個人和家庭更快樂。

理工大學協理副校長（本科生課程）石丹理亦指，疫情後社會復常，對家庭構成一定壓力，特別是年輕家長要處理子女全面復課的生活和情緒轉變，同時要適應工作變化，強調開關不代表一切正常，建議政府增加相關宣傳，重視心理健康。



東華學院護理學院的團隊在4月3日至17日，收集1,356份網上問卷，發現2023年的家庭快樂指數為6.57分，較去年的6.98分低，跌幅為0.41，再創三年來的新低。

另外，研究又發現，除65歲以上人士外，所有受訪年齡層都較去年更不快樂，當中19至24歲的家庭開心指歲最低分，只有6.09分，較去年的6.91分，跌幅達近12%；而個人分樂指數中，45至54歲則以5.87分成為最低分年齡層，較去年的6.51分大幅下跌，而19至24歲年齡層則以5.95分緊隨其後。

東華學院護理學院副院長（研究）林清。（和富提供）

研究數據又顯示，家長的「家庭開心指數」由去年的7.23跌至6.77分，跌幅為0.46，較非家長的0.36大。研究亦問到個人快樂指數、家庭團結度、家庭健康狀態、五種愛的語言等等，全部指標都比往年顯著下降。

東華學院護理學院副院長（研究）林清指，35至54歲和19至34歲兩個年齡層，分別有8.1%和9.5%認為自己的家庭精神不健康，遠超55歲以上年齡層的4.7%，反映年齡層愈低，愈多人認為自己的家庭精神不健康，而有長期病患或有特別照顧需要的家庭精神狀態亦較差，分數為6.14，比沒有病患／照顧需要的家庭低分（6.65）。

理工大學協理副校長（本科生課程）石丹理。（和富提供）

他又提到今年認為自己家庭不快樂的人達17%，較去年的9.8%急升近一倍，認為情況值得關注，認為市民可在心理資本層面上改善自己，積極留意個人情緒，使個人和家庭更快樂。

家庭議會前主席及理工大學協理副校長（本科生課程）石丹理分析指，疫情後社會復常，對家庭而言是一個「需時調節的轉變期」，對家庭構成一定壓力，特別是年輕家長要處理子女全面復課的生活和情緒轉變，同時要適應工作變化。

他續指，個人開心指數最影響家庭快樂，而心理健康則對個人開心指數最具影響力，而疫情令不少市民累積壓抑，故他鼓勵市民可動與他人分享過去三年的經歷、成長及得着等，亦可與社工等傾訴。