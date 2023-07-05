人工青口檢測海水污染　科研人員：核廢料暴露時間愈長毒性愈高

教大聯同城大及港大的跨院校研究發現，利用「人工青口」監測海水中的放射性物質含量，發現可於約7至8個星期內，完成吸收放射性物質，供研究人員進行測量核污染物濃度和變化。



香港教育大學科學與環境學系教授胡紹燊今日（5日）在電台節目指，人工青口相較現時檢驗核廢料方式更省時便宜，並且可以在多個地點測試以估算核污水流向及濃度，對於指日本核污水排海計劃符國際安全標準的國際原子能機構評估報告，他指報告只能說明說排放出來時符合標準，然而核廢料暴露時間愈長，毒性愈高。



教大聯同城大及港大的跨院研究，成功以「人工青口」監測海水中的放射性物質含量，且過程快而準確。右一是胡紹燊。(教大提供)

人工青口是在膠樽內放化學物

香港教育大學科學與環境學系教授胡紹燊在香港電台節目指，青口對於金屬污染物具有很強吸收能力，可達到比例為一的水可以吸收十萬至幾十萬的污染物，不過環境污染會影響其吸收能力，而不同水域及不同青口均會影響吸收能力的程度，故很難比較。有見及此，他指在十年前發明人工青口，即使用膠樽並在裡面放化學物作為簡單的裝置，以測試海水中金屬濃度，並已推廣至29個國家使用。

較以往檢驗省時省費 多點測試看核污水流向、濃度

他指人工青口只需放置水中約一至兩個月便可準確估計水中核廢料含量，相較現時檢驗核廢料更為方便省時及便宜，毋須取很多水，將水濃縮再作測試，「同我哋喺野外已經濃縮咗啦，返來淨係睇化學物裡頭所吸收幾多嘅廢料咪知道囉，返來一日或者兩日已經得啦。」他指具體做法是在水中放置浮標，將人工青口吊在底下，放置在不同地方約一至兩個月再收回，可以準確反映一至兩個月內人工青口核廢料含量的大約平均值。透過收集第一次數據，便可得知不同地方含量高低，便可推測核污水流向以及濃度。

核污水毒性視乎濃度與暴露時間

對於國際原子能機構評估報告指日本核污水排海計劃符國際安全標準，胡紹燊指報告只說明說排放出來時符合標準，然而核污水的毒性除了視乎濃度，與暴露時間亦有關係，如毒性雖然低，但暴露時間愈長毒性愈高。他以致癌物質舉例，「你食一次咁可能唔怕喔，好似鹹魚好多架，但如果日日食既話就好唔同啦」。