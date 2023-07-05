巴裔青年爭洗衣機斬死同鄉　陪審團一致裁謀殺罪成　依例判囚終身

巴裔青年涉嫌在所住單位內與同鄉爭用洗衣機時爭執，期間用刀刺死同鄉，青年之後把屍體拖到房間並清理血跡，之後把兇器及染血衣物棄於垃圾站，又曾查詢購買機票，翌日通知房東報警。青年否認謀殺，案件早前在高等法院審訊，3男4女陪審團今(5日)退庭商議6小時，一致裁定被告謀殺罪成，法官依例判被告終身監禁。



巴基斯坦裔被告MUNIR Muhammad（23歲，散工），被控於2020年8月30日在上深水埗新南風大廈內，謀殺男子AZAM Ahsan。

被告MUNIR Muhammad被控於2020年8月30日在深水埗大廈內殺死同鄉AZAM Ahsan。（資料圖片／陳蕾蕾攝）

被告與同鄉居同單位不同房間

案情指，被告與遇害的同鄉分別住在涉案單位的不同房間，該單位並設有共用廚房和浴室。2020年8月31日被告到房東Arshid Mahmood經營的雜貨店，稱他殺了人，他又稱曾到警署報案，但言語不通，要求房東代他報案。

被告指同鄉先拿出刀

警員接報到場，並問被告發生何事，被告只說：「Upstair! Upstair!」警員曾上樓查看，未發現不妥，遂回到雜貨店再問，經房東翻譯，被告告知警員日前與同鄉爭執，同鄉從房間拿出刀，並想向他襲擊，惟同鄉糾纏間跌倒，刀亦掉在一旁。他便拾起刀向同鄉亂斬，直至他沒有反應，之後將屍體搬入房間，及棄掉物品。他當晚到尖沙咀清真寺過了一夜，翌日回雜貨店找房東幫忙報警。

警方再上單位調查並發現屍體，法醫指死者身中多刀，右手亦中18刀，致大量出血致死。

案件編號：HCCC 117/2022