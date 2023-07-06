鬼王「溝女」課程索54萬　裁誤導營銷罪成　判社服令160小時

自稱「鬼王」的男網紅周柏賢，在其YouTtube頻道「觀女術」聲稱可教授結識女性技巧，兩學員報讀課程後聲稱被周以「換裝費」等名義，索取逾54萬元，兩人向海關投訴周疑有違《商品說明條例》。周早前經審訊後被裁定誤導營銷罪成，案件今(6日)在東區法院判刑，周被判社會服務令160小時。



被告周柏賢，33歲，報稱導師，否認兩項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，指他於2022年1月26日及2月15日，向兩名事主以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，即兩人就約會課程提供3.82萬或7.6萬元後，再要他份繳付10萬或33萬元購買飾物及衣服等，否則不容許二人繼續上堂。

被告周柏賢被裁定罪成，判社會服務令160小時。(資料圖片)

事主與被告見面被問及家庭背景

其中一名姓鄭事主在庭上供稱，他因遇上感情問題，報讀被告Patreon一個價值9800美元的特訓課程，以接受「全方位提升溝女能力」的教授。鄭曾與被告見面，並被問及鄭的家庭背景及感情狀況等，全程均被攝錄。翌日凌晨，被告要求鄭多付10萬港元作形象改造，但鄭拒絕。

鄭不肯付10萬威脅把片放上網

同年2月15日，鄭與被告的會面片段被放上網，鄭的容貌亦被公開。鄭要求被告刪片，被告卻稱要將鄭「逐出師門」，因為鄭不夠「尊師重道」，因而要懲罰鄭，又要鄭先付10萬元才上刪片。被告並威脅鄭稱，該片上網後，很快便會有數以萬計點擊，並會有人「起底」。鄭最後分兩次付了10萬元。

官不信被告課金之說

被告抗辯時強調他是KOL（Key Opinion Leader），並非商戶。提供的不是課程，亦沒明確課程時間表，又稱「大把人」願為睹鬼王風采而願意課金。

裁判官不接納被告「課金」的說法，認為涉案課程只是戶外上課，被告和事主的通訊亦提及「課程」，因此不接納被告的辯解，並裁定他罪成。

案件編號：ESCC502/2023