兩男灣仔集成中心外放煙霧裝置　官稱此風不可長　判囚19及26月

2020年7月國安法實施翌日，兩名男子涉嫌在灣仔集成中心外，將一個膠樽掉入一個紙箱內，引致白煙冒出。兩男事後被控公眾妨擾罪，兩人分別認罪及經審訊後定罪，案件今（8日）在區域法院判刑。法官指被告在大街上放置煙霧裝置會造成白色恐怖，強調不論意圖為何，「此風絕不可長，此舉絕非社會能姑息」，又指事件經精心策劃，判刑須具阻嚇性分別判兩人囚19及26個月。



1人認罪另1人審訊後裁罪成

被告原柱健（32歲，文員）及李浩琛（34歲，興趣班導師），被控於 2020 年 7 月 1 日與對方在灣仔軒尼詩道集成中心的行人路，非法引致煙霧發放，對公眾造成妨擾。原柱健承認控罪，李浩琛則經審訊後被裁定罪成。

兩名被告在區域法院判刑，被告原柱健被判囚19個月，李浩琛被判囚26個月。

官指事件會引起社會恐慌

法官判刑時指，認為涉案事件會引起社會恐慌及對公眾人士造成心理負擔，又指最終沒有人受傷只是不幸中的大幸。雖然被告放下的只是煙霧裝置而非炸彈，但法官認為仍會對他人造成白色恐怖，強調不論被告意圖為何，「此風絕不可長，此舉絕非社會能姑息」。

不接納事件是無聊惡作劇

法官另指，雖然警方只在李浩琛家中搜出化學物品，但案發時煙霧彈是原柱健放置的，事後該些化學品存放只視乎誰人有地方，故不接納原柱健稱在案中只是跟隨者的說法。法官亦不接納辯方指事件只是無聊惡作劇的說法，認為事件帶鋪排，屬精心策劃。

法官最後指出，即時監禁是本案唯一適合等刑罰，刑期須具阻嚇性。基於兩人背景良好，酌情扣減，分前判原柱健囚19個月、李浩琛囚26個月。

案件編號：DCCC 154/ 2022