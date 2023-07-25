高鐵信號故障｜區議員批疏導旅客失效　港鐵認資訊發放有改善空間

西九龍高鐵站7月1日晚上發生訊號故障，4班來往福田及深圳北的車次取消及逾10班車次延遲。油尖旺區議會今日（25日）舉行會議，有議員在會上指大部份須協助乘客均並非香港居民，批評未有機制安排接駁巴士疏導滯留乘客。港鐵代表出席承認處理今次事故有改善空間，特別是發放資訊方面。



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油尖旺區議員李偉峰今日（25日）在會上提出，高鐵信號故障發生時，大部份需協助乘客均非香港居民，而如何疏導對香港路面不完全熟悉的人士，讓其及早離港返家為核心問題。

李偉峰：（旅客）就咁喺個大堂度乾等，唔知要等到幾時

李偉峰不解為何沒有相應機制，或緊急事故交通協調中心提醒安排接駁巴士疏導人流，如九巴W3線路巴士。他亦批評港鐵未有安排連接駁巴士往紅磡或接駁巴士轉乘東鐵綫，形容當日情況很不理想，並指：「唔好令一啲嘅市民喺個站嗰度等，唔夠膽入境，唔敢離境，就咁喺個大堂度乾等，唔知要等到幾時。」

當日共有4班車次取消，李偉峰又表示：「相對話好彩就係七一，如果係十一嘅時候，啱啱撞正黃金周嘅時候，再有一批人士嚟嘅時候，又咁唔好彩遇到咁嘅情況嘅時候，咁點處理呢？」

港鐵：吸收今次經驗教訓

九巴代表簡學悕在會上表示，根據當日 W3 號線的營運紀錄，當日晚上時段由西九龍站開出的班次均按編訂時間開出,平均載客率約為五成至七成,數據顯示當日的班次可有效應付客量需求。簡亦指，公司會汲取今次經驗，如日後有類似事故發生，會加強同相關部門協調及溝通。

港鐵代表陳潔瑤，已經就事件交報告給機電工程署並有相應改善措施，並指港鐵處理是次事故有改善空間，特別是發放資訊方面。她續指，留意是次事故中有處於境內境外的乘客都需協助，如就其他可行路線發放資訊，減少站內人流，會吸收今次經驗教訓。

運輸署代表譚佩華指，當日協調中心一直同港鐵保持密切聯絡，了解受影響服務的最新情況。事故發生後，已同港鐵公司進行檢討，並責成港鐵公司如日後有同類事故發生，就必須要進一步加強向乘客發放資訊，讓乘客可及早安排或有需要時改變行程。