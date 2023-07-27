41歲男子非法捕獵及管有29隻瀕危龜隻被捕　估值約10萬元

漁護署今日（27入）公布一宗非法捕捉及管有瀕危龜隻物種案件，涉案為一名41歲中國籍男子，涉嫌非法狩獵及管有29種極度瀕危龜隻，估值約10萬元。漁護署指，該男子透過非公開社交媒體Whatsapp群組，出售瀕危物種，部份品種已列為禁售，未來或有更多人被捕。



警方聯同漁護署7月19日晚上展開聯合行動，突擊搜查該名被捕男子位於大埔區住所，發現29隻屬瀕危物種龜隻，7隻龜蛋以及狩獵工具。警方以非法管有狩獵器具、非法管有受保護野生動物及非法管有等罪行，拘捕該名男子，未來亦可能有更多人被捕。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任黃永灝指，涉案龜隻共29隻，包括六個不同物種，分別為14隻大頭龜、兩隻黃緣閉殼龜、4隻馬來閉殼龜、兩隻亞洲巨龜、4隻山瑞鱉、以及三隻烏龜，估值合共約10萬元。

黃永灝說，根據國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，大頭龜、山瑞鱉及亞洲巨龜均屬於極度瀕危物種，而黃緣閉殼龜、馬來閉殼龜、烏龜則屬於瀕危物種。

黃永灝亦指，大頭龜及烏龜屬於香港本地原生種群，而大頭龜更屬瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄一的物種，在商業貿易、國際間及本地市場早已禁止售賣。

他稱，大頭龜原生地包括香港在內南中國地區，以及泰國、越南、老撾等東南亞國家，生於比較陡峭啲嘅山㵎，其背甲比較扁平，頭部比較大，故無法縮回殼中。由於形態比較獨特，在寵物市場很受歡迎，因而遭受很大的暴力及壓力。

他重申販賣及走私瀕危物種屬嚴重罪行，一經定罪最高可罰款一千萬及監禁十年，如果任何人士狩獵本地野生動物亦有機會觸犯野生動物保護條例。他提醒市民，如果想購入受管制物種作為寵物，最好事先向賣方了解及查詢動物來源，及詢問有否相關文件證明，例如如是否有管有許可證等，以免購入的來歷不明動物。

黃永灝指，只會考慮非商業用途方式處置涉案龜隻，包括安排在香港野外放生、領養或者捐贈給慈善團體或保育團體作教育或保育用途。