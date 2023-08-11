維園粤劇戲棚匯演9月底開鑼　八和會館打頭陣　門票下周二開售

康樂及文化事務署主辦的中國戲曲節2023壓軸節目「太平處處是優場——維園粤劇戲棚匯演」將於9月23日至10月8日期間舉行，屆時維多利亞公園內將會搭建一座大型戲棚，四個本地粤劇劇團集合一眾名伶分別上演多台戲碼，署方形容將重現昔日市區棚戲的地道文化。每場演出長約3小時15分鐘，包括中場休息15分鐘，唱詞和唸白均設中文及英文字幕，各場票價分140元及180元，下周二（15日）起在城市售票網（www.urbtix.hk）發售，電話購票請致電3166 1288。



中國戲曲節2023壓軸節目「太平處處是優場——維園粤劇戲棚匯演」將於9月23日至10月8日期間舉行。（康文署圖片)

近百名資深紅伶與新晉演員同踏台板揭開序幕

康文署解釋「太平處處是優場」出自宋代愛國詩人陸游的名句，意指盛世下人民生活富足，文藝活動興旺，處處皆是舉行演出的好地方，正好切合是次粤劇戲棚匯演的形式。

匯演先由香港八和會館揭開序幕，首場於日間開演，動員本地近百名資深紅伶與新晉演員同踏台板，以傳統開台例戲《玉皇登殿》打響頭鑼，寓意祈求上天眷顧蒼生，風調雨順，國泰民安；另演出《八仙賀壽》、《跳加官》、《仙姬大送子》等。之後連演三晚正本戲，分別為《青竹寺》、古腔粤劇《六郎罪子》、《斬二王》和《雪重冤》。

中國戲曲節 2023: 太平處處是優場 – 維園粵劇戲棚匯演。

麥炳榮、鳳凰女兩作品為匯演劃上句號

其後登場的龍嘉鳳劇團先以傳統例戲《六國大封相》一展班底實力，另帶來唐滌生名劇《白兔會》，以及《龍城虎將震聲威》和《蓋世雙雄霸楚城》兩齣喜劇，在中秋佳節與觀眾同度歡愉的晚上。

春暉粤藝工作坊則以《大鬧廣昌隆》打頭陣，另選演已故名伶麥炳榮、鳳凰女的戲寶《鳳閣恩仇未了情》和《百戰榮歸迎彩鳳》，喚起觀眾的集體回憶。壓軸亮相的金龍劇團會將三齣熱鬧惹笑的粤劇搬上戲棚舞台，包括《金鳳銀龍》，麥炳榮、鳳凰女作品《刁蠻元帥莽將軍》和《痴鳳狂龍》，以大團圓結局為是次粤劇戲棚匯演劃上句號。

粤劇名伶龍貫天分享戲棚演出的見聞逸趣

康文署表示，為了讓市民更深入認識戲棚和粤劇棚戲的藝術特色，即日起至本月24日期間於香港文化中心展覽場地舉行「戲棚．棚戲——一個香港的文化符號」主題展覽，展區布置成模擬傳統戲棚後台衣邊的箱位，並展示實物衣箱（用來存放演員的戲服頭飾等的木箱），讓參觀者能近距離一窺戲棚後台鮮為人知的一面；同場亦會透過圖片和文字展板介紹戲棚與棚戲的關係。

展覽其後分別於8月27日至9月10日和9月6日至10月10日期間移師至沙田大會堂和香港中央圖書館十樓藝術資源中心展出。

節目將會舉辦三場免費講座，分別介紹本地戲棚的搭建技藝、棚戲的傳承，以及由粤劇名伶龍貫天分享戲棚演出的見聞逸趣。為向新一代推廣中國文化，節目將安排多場導賞專場，向老師及學生等介紹戲棚和粤劇表演藝術。為響應是次粤劇戲棚匯演，香港文化博物館和高山劇場均會舉辦粵劇演出和講座等活動，詳情可瀏覽相關網頁。

​康文署表示，維多利亞公園、沙田公園及屯門公園將於9月23日至10月2日舉行中秋綵燈會。