加拿大救生艇計劃｜加航推移民優惠　即日起至8.15可九折買單程票

加拿大放寬「救生艇計劃」，取消「工作移民（Stream B）」需5年內在認可課程專上院校畢業的學歷要求，申請人只需在當地工作一年即可取得當地居留權，有移民顧問料加拿大將成為最熱門移民國家。



加拿大航空今（3日）宣布，推出「新來加人士計劃」，移加人士即日起至8月15日，可於限時內以9折優惠預訂由香港往加拿大的單程機票，適用於明年3何31日前的航班及可使用相關寵物移民服務，乘客更可向機艙服務員索取免費SIM卡以便落地與親友聯絡。



加拿大航空（Air Canada）。（Twitter @AirCanada）

隨移民加拿大人數增多，加航推出「新來加人士計劃」，移加人士可透過計劃，即日起至8月15日以九折優惠預訂由香港前往加拿大的單程機票，並選擇即日至明年3月31日期間的航班，可供預訂經濟艙、豪華經濟艙和商務艙機票。旅客可聯絡香港銷售辦事處，以獲取指定促銷代碼。

針對加拿大「救生艇計劃」放寬，加拿大航空推出優惠措施。（加拿大航空提供）

可免費獲SIM卡 特設寵物客艙服務

加航表示，特設的寵物客艙服務，會與寵物移民公司合作，協助乘客與寵物共同移民。加航又稱，會向乘客提供專屬SIM卡優惠，乘客可在機上向機艙服務員索取免費SIM卡，並在飛行時啟動，方便到埗後與親友聯絡。