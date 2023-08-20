落馬洲女子人肉擋巴士｜三輪車伯伯刮花法拉利｜今日必看8分鐘

糖水道天橋 屹立北角37年今拆卸 近三年荒廢 街坊：緩衞生問題

橫跨北角英皇道及糖水道的行人天橋，已有37年歷史，但由2020年四月大火後，就被政府關閉至今。終於在今（20日）清晨封閉英皇道近糖水道並展開拆卸工程，工程原本預計於上午8時完結，結果延遲至接近下午3時半完結。

有當區局民指，行人天橋存屹立多年，對其有感情，惟近年已不再使用，清拆能有效解決橋上的衞生問題。

趕北上消費？落馬洲站女子人肉擋巴士欲上車 市民鬧爆

錯過巴士雖然氣結，但以肉身阻擋巴士行車即屬犯法！本港網絡下午瘋傳1段影片，只見1名身背心長裙的盛裝女子，疑因上不到往落馬洲B1路線的九巴，竟走到馬路中央用「肉身」擋路，連累巴士停駛，更一度與巴士車長對罵，現場路人見狀亦不滿「加把口」責備女子，不過女子未有理會，堅持阻擋巴士。

影片引來網民熱議，紛紛批評女子做法自私，「好X肉酸」、「真心唔明，搭唔到咪答下一班囉」、「阻住晒！」、「司機按章可以報警」；也有網民稱，因乘客需求大，該路段經常無法上車，建議巴士公司開特別班次疏導乘客。

九巴回覆《香港01》表示，女子之後已離開路面，但強調有關行為對交通運作造成影響，呼籲所有人注意安全。

九龍塘私家車自炒直剷交通燈凌空掛起 司機乘客脫困後乘的士離開

九龍塘窩打老道發生交通意外。今早（20日）接近7時，一架白色AUDI私家車沿窩打老道往沙田方向行駛時，自炒直剷安全島，撞倒3支交通燈及數米欄。車身凌空掛起，車頭凹陷並嚴重損毀。據報車上一名男司機及女乘客懷疑一度被困，脫困後均受輕傷，及後自行坐的士離去。警方正調查事故成因。

灣仔的士疑跣軚撼安全島欄杆 4乘客受輕傷 清醒送院

灣仔今日（20日）發生交通意外。約11時許，一輛的士沿菲林明道北行，駛至會議道十字路口時，的士疑跣軚，不慎撞向右邊安全島欄杆。的士泵把撞至脫落，車頭嚴重損毀、玻璃碎裂。車上四名乘客，包括兩男兩女受輕傷，清醒送院治理。的士司機沒有受傷，並在場協助調查。警方正調查事故成因。

車cam直擊 何文田鐵騎士險成 人肉三文治 後方捱撞再被推前

何文田發生三車串燒驚險車禍。有「車cam」拍下今日（19日）上午11時許，一輛白色七人車在何文田常盛街未有及時停車，撞向前方電單車，七人車仍然未有煞車，再將電單車推前撞向前方另一輛七人車，電單車擋住前後，鐵騎士險成「人肉三文治」，嚇到拍下經過的司機說了聲「哎呀」。

自動駕駛剛投入服務一星期 美國三藩市自動的士與消防車相撞

美國加州批准了自動駕駛的士投入服務才剛一周，立即發生撞車意外。一輛搭載了一名乘客的無人的士，在8月17日在一個路口與一輛消防車相撞，的士乘客受傷送院。

深水埗通緝男激動拒捕以身壓兩警 警call增援 途人合力制服

深水埗昨（19日）發生襲警拒捕案，事發片段曝光。一名因欠交罰款正被通緝的中年男子，在荔枝角道312號對開被2名警員截查期間，激動反抗。其中一名男警被中年漢施「鉸剪腳」纏住腳及腰部鉗制在地，更一度被壓住頭部。另一名男警見狀出「椒」欲解救同袍，向中年漢施放胡椒噴霧，惟未有即時效果，反而被拉倒跌坐地上。經過掙扎一番，警員用對講機要求增援「電台，要幫手」，等待增援期間有4名路人出手，幫忙壓住中年漢的四肢，直到其他警員到場才離開。前來增援的警員為中年漢鎖上手銬，將其拘捕。

三輪車伯伯亂過馬路 刮花480萬法拉利 車主求賠償個數被讚大方

老人家刮花天價法拉利！上海有伯伯日前騎電動三輪車亂過馬路，不慎擦撞1輛黃色法拉利，影片引起熱議。法拉利車主透露，他的車以450萬人民幣價格（約481萬港元）入手，當時在等紅綠燈，伯伯想壓線越過他前行，撞到他後還想開車離去，事後他也不想追究，伯伯賠了190元人民幣（約203港元）就了事，「補點漆就好」。網民大讚幸好車主大方，又炮轟內地不少老人騎電動車行馬路，卻不遵守交通規則。

台女星謝忻來港遊用餐被告知：no cash 商戶拒收現金不屬違法

台灣女星謝忻早前到港旅遊，但她落船到餐廳用餐時，被店家告知不收現金，只收電子支付。險食霸王餐的她只能向路人求救，幸有好心人出手相助才順利解決。

香港機場網頁一度無法顯示航班資料 中午前恢復正常

香港國際機場網頁發生故障，網頁上點選航班資料未能更新顯示，會顯示「您所尋找的網頁現正進行系統更新，請稍後再試。如欲查詢航班資料，請聯絡航空公司。」機管局呼籲旅客瀏覽機場手機應用程式，或向航空公司查詢最新航班資料。

香港國際機場網頁服務於今早11時45分恢復正常運作。旅客可如常透過網頁查閱最新的航班情況。