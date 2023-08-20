交椅洲人工島︱公眾參與報告指六成人支持　有意見指可成吉祥標誌

政府計劃興建交椅洲人工島，並於三月完成公眾參與活動，發展局今日（20日）在Facebook帖文中提及，公眾參與報告今日已上載至專題專頁。報告中提到在收集的7,800份公眾意見中約六成表示支持項目，約兩成半反對項目，餘下約一成半意見並沒有明顯立場，但亦就不同範疇表達意見及提問。至於180份提及人工島項目的報章專欄及社評中，約有 110 份表明了立場，而當中約六成表示支持項目，表示反對項目則佔約四成。



綠色和平指，當局預留1,100萬公帑推行公眾諮詢，批評「只在星期日徬晚的facebook帖文輕輕提及，繼續無正式發佈如舉行記者會，無新聞公告，無公信力。」認為局方公布的方式鬼祟。



▼明日大嶼計劃將填海交椅洲▼



公眾意見當中，提及填海範圍的約佔四成，提及概括土地用途的約佔五成，而提及策略性運輸基建及可能融資選項的分別約佔三成。當中部分意見同時觸及不同範疇。

報告中指出大部分意見支持擬議的「三島設計」並以「Y 形」水道分隔各人工島，普遍支持的原因包括擬議的「三島設計」已充分考慮水質及生態等因素，並可保育附近的自然島嶼。同時，他們對「Y 形」水道設計能夠緩解城市熱島效應表示認同，亦認為可為人工島將來居民創造大量的海濱區域。

報告又載有意見，提出人工島項目需考慮「生態文明」轉型的國家政策，亦有意見指現時人工島的三葉草形狀可成為「香港的吉祥標誌」。

不過，亦有意見認為「三島設計」，需要建造較長海堤和島嶼之間的交通連接，可能會導致更高的建設成本，並對海床造成更大的滋擾。另外亦有意見對「Y 形」水道設計有所保留，認為該設計或會令水流量減少，導致污染物積聚，令附近環境的水質下降及發出異味，或可能增加紅潮及缺氧現象的風險。同時，有意見認為交椅洲人工島或將風向改變，並減少海洋的冷卻效應，令有關設計或許不能有效地緩解熱島效應。

另外，亦有意見關注填海工程在施工期間及完工後對環境的潛在影響。有意見認為大嶼山沿岸水域對海洋生態極為重要，並指出應小心減低交椅洲人工 島發展對生態可能造成的破壞。有意見關注交椅洲人工島項目未有在「香港 2030+ 策略性環境評估 — 可行性研 究」下進行策略性環評，並認為全面的策略性環評應評估所有潛在土地供應方案對環境的累積影響，提供緩解措施。另一方面，有關 交椅洲人工島發展的環境影響評估亦應詳細評估溫室氣體排放量，以及提出保育 附近自然棲息地的措施。

▼明日大嶼最新概念圖▼



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綠色和平批公佈結果鬼祟：只在星期日徬晚的facebook帖文輕輕提及

綠色和平則批評，政府為公眾諮詢預留1,100萬公帑推行，現時連公佈正式結果「只在星期日徬晚的facebook帖文輕輕提及，繼續無正式發佈如舉行記者會，無新聞公告，無公信力。」

綠色和平認為手法反映諮詢只是配合唱好人工島的工具，報告只老調重彈，重覆一貫官方回應，並無具體回應質疑。而且有別以往公眾參與報告會在附件公開所有意見的做法，政府只選擇性列出部份意見，尤其放大支持聲音

綠色和平又指如細閱報告，發現只在每部份開首籠統地指出「市民普遍支持」，卻欠實質支持理據。綠色和平亦指，本年度商住地皮不乏流標或中標呎價持續下跌一至兩成，加上明日大嶼建基於較早前的人口增長估算，認為無論政府如何解畫，亦難以釋除公眾疑慮，與其繼續浪費公帑硬推不會做得好的明日大嶼，促請政府虛心聆聽市民聲音，盡早撤回計劃。