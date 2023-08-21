要現金定唔要現金？　台女星與內地客兩極　香港食肆兩難點算好？

電子支付成為全球趨勢，本港在疫情後急起直追，不過在內地與香港通關後，仍然不時有內地旅客控訴，本港手機支付不如內地般普及，「淪落」用信封袋現金出街。與此同時，上周末發生的「HonBo漢堡包店只收現金事件」，有台灣女星只有現金而無帶信用卡，揭示了「不收現金」其實同樣會為旅客帶來不便，她形容「當時的我害怕極了」。



在本港食肆走上全面電子化的過渡期階段，有內地人控訴本港竟然只收現金，又有旅客卻反映為何不收現金，究竟香港食肆怎算好？



有食肆負責人承認，近期在現金和電子支付之間接獲不少投訴，「有時問點解冇現金，有時問點解冇電子支付」，最理想固然有齊所有收費模式，滿足所有顧客，但餐廳仍然要考慮營運及行政成本，因此需要作出取捨。



現時本港不少食肆都會收取電子支付。（資料圖片）

部份食肆落單到埋單全面電子化 HKTVmall門市不收現金

自從疫情，加上港府推出多輪「電子消費券」，本港大部份食肆已增設電子支付工具，甚至連屋邨的傳統茶餐廳、大排檔等都加裝電子工具。《香港01》亦發現，個別大集團食肆，如美心集團旗下的「燒肉Like」、「丼丼屋」、日本連鎖天婦羅店「天丼」等，由落單到埋單，已經全面電子化，做到一部手機「搞掂」；其實港人常光顧的HKTVmall門市，兩年前開始都不收取現金。

有內地女生今年3月，於小紅書以「到香港的第一天就後悔了」為題發文，控訴要帶大量現金出街。（小紅書）

內地女控訴：來港首天後悔，淪落用信封放現金

今年3月，有內地網民在小紅書發帖，形容「到港旅遊第一天就後悔」，原因是內地已普及電子支付，但來港旅遊卻要換一大叠現金，自言「淪落到要用信封存放現金」，直指「為什麼沒人提醒要帶錢包呢」。帖文引起網絡關注，不少內地網民都有「共鳴」，表示曾經攜帶3萬多元現金來港，要用橡筋綑綁紙幣。

台女星謝忻早前在海港城的漢堡店「Honbo」用餐，吃完準備結帳時卻被收銀員告知「No cash, but we accept all kinds of payments」。（Facebook@謝忻）

台女星埋單始知不收現金：當時的我害怕極了

然而，在過去的周末，台灣女星謝忻卻在網上表示，在港旅遊時，因遺漏信用卡於郵輪的保險箱，在海港城的Honbo漢堡包店用餐後，始知「不收現金，只收電子支付」，形容「當時的我害怕極了」，最終要內地旅客幫助，才順利解決問題。

黃傑龍：滿足所有顧客會推高營運及行政成本

在本港食肆走上全面電子化的過渡期階段，有內地人控訴本港竟然還收現金，在台灣旅客卻反映為何不收現金，究竟香港食肆何去何從？

優質旅遊服務協會主席黃傑龍接受《香港01》訪問表示，要滿足所有顧客，當然要支援所有收費模式，但餐廳營運及行政成本會好高，包括「解款、員工埋數、銀行排隊時間、保險，以及額外風險」等。

他又指，拒收現金或電子支付的相關投訴確實不少，「有時問點解冇現金，有時問點解冇電子支付」，「其實冇一個絕對完美嘅方案，要睇嗰間餐廳嘅消費群，同埋餐廳本身嘅營業策略，所以始終都有一啲取捨。」