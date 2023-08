要現金定唔要現金？　台女星與內地客兩極　香港食肆兩難點算好？

電子支付成為全球趨勢,本港在疫情後急起直追,不過在內地與香港通關後,仍然不時有內地旅客控訴,本港手機支付不如內地般普及,「淪落」用信封袋現金出街。與此同時,上周末發生的「HonBo漢堡包店只收現金事件」,有台灣女星只有現金而無帶信用卡,揭示了「不收現金」其實同樣會為旅客帶來不便,她形容「當時的我害怕極了」。



在本港食肆走上全面電子化的過渡期階段,有內地人控訴本港竟然只收現金,又有旅客卻反映為何不收現金,究竟香港食肆怎算好?



有食肆負責人承認,近期在現金和電子支付之間接獲不少投訴,「有時問點解冇現金,有時問點解冇電子支付」,最理想固然有齊所有收費模式,滿足所有顧客,但餐廳仍然要考慮營運及行政成本,因此需要作出取捨。



自從疫情,加上港府推出多輪「電子消費券」,本港大部份食肆已增設電子支付工具,甚至連屋邨的傳統茶餐廳、大排檔等都加裝電子工具。《香港01》亦發現,個別大集團食肆,如美心集團旗下的「燒肉Like」、「丼丼屋」、日本連鎖天婦羅店「天丼」等,由落單到埋單,已經全面電子化,做到一部手機「搞掂」;其實港人常光顧的HKTVmall門市,兩年前開始都不收取現金。

今年3月,有內地網民在小紅書發帖,形容「到港旅遊第一天就後悔」,原因是內地已普及電子支付,但來港旅遊卻要換一大叠現金,自言「淪落到要用信封存放現金」,直指「為什麼沒人提醒要帶錢包呢」。帖文引起網絡關注,不少內地網民都有「共鳴」,表示曾經攜帶3萬多元現金來港,要用橡筋綑綁紙幣。

台女星謝忻早前在海港城的漢堡店「Honbo」用餐,吃完準備結帳時卻被收銀員告知「No cash, but we accept all kinds of payments」。(Facebook@謝忻)