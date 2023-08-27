荃灣七人車閘車衝燈撞欄｜巴士乘客碰撞變講手｜今日必看8分鐘

車CAM直擊｜荃灣七人車多次閘車 自炒撞欄衝燈 司機吹波超標被捕

網上流傳一段車cam片段，懷疑有人酒後駕駛，自炒撞鐵欄再衝燈，最後難逃法網。片段顯示今日（27日）凌晨4時許，片主沿大河道往沙咀道方向行駛，惟前方一輛白色的七人車駕駛態度欠佳，短時間內遭前車兩次切線「閘車」。片主不忿，打開車窗與對方理論，對方疑不太清醒，回應指「我閘你咪閘你囉」。雙方其後下車，片段傳出幾下撞擊聲音但未能見到情況，片主返上車後報案指遭對方襲擊。白色七人車卻在片主報案期間，突然失控向前行駛，撞向前方一個2米鐵欄，最後衝紅燈不顧而去。

光榮米線觀塘駱駝漆分店被指違反工廈用途急結業 同幢有約20食肆

觀塘工廈駱駝漆大廈一向是區內「美食商場」之一，在午膳或晚膳時間都會大排長龍。著名「黃店」光榮飲食今日（26日）在社交平台發文指，在上月收到地政總署通知，駱駝漆大廈只用作工業及貨倉用途，指令在3期內的「光榮米線」停業，否則向業主釘契。

中環碼頭海豚屍體載浮載沉 水警到場撈起

今（27日）晨7時許警方接獲報案，指在中環六號碼頭對開海面，發現一具懷疑海豚屍體。警方接報到場，發現海豚屍體漂浮於六號碼頭及七號碼頭之間，於是封鎖現場，水警抵達海面打撈，將案件暫例動物屍體發現案處理。香港海洋公園保育基金人員到場調查，初步相信為江豚屍體，人員將豚屍帶走檢驗。

57歲甯國良行黃牛山失蹤5日 多個政府部門梅子林搜索未有發現

上周三（23日）凌晨時分，57歲男子甯國良離開黃大仙區景福街寓所前往黃牛山行山，其後失去音訊，家人同日報案求助。政府多個部門連日進行搜索，昨日（26日）郊野義務搜索隊CVST 在Facebook專頁發文，指甯國良昨早成功致電家人，惟未能報告確實位置，手機更接近無電。此外，事主目前身體狀況欠佳，不能站立及缺水。今早（27日）約8時半，警方、消防、民安隊及高空搜索隊沿梅子林向茅坪方向上山搜索，救護人員亦在場候命，但目前未有發現。

旺角貨車翻側 司機及跟車工人一度被困

旺角發生車禍。昨日（26日）深夜11時許，一輛5.5噸貨車沿亞皆老街運載便利店冷凍食品，左轉駛入聯運街時向右翻側，司機和跟車工人一度被困，由消防救出，2人均受輕傷，清醒送院治理，警方正調查車禍原因，不排除車速過快肇禍。

巴士MMA 2乘客碰撞變講手 四眼哥哥勇敢做和事佬

【巴士／MMA】日前網上多個群組均流傳1段巴士乘客毆鬥片段，相信事發於本周三（23日）早上，一架由慈雲山開往尖沙咀的巴士，行駛途中上層有兩名男子發生激烈打鬥，在狹窄車廂內互毆，不少乘客紛紛走避。其中白衣男自稱「盂蘭勝會之王」，更疑似「撻朵」，稱「東龍老表，你係咪打我呀」，黑衣男則轉身叫對方下車「落車打過」，幸好有乘客制止。有目擊者稱兩男發生碰撞致爭執，「黑衫叫佢對腳收埋啲，白衫就響朵，之後打咗黑衫一巴」，有網民揶揄白衣男「呢個年代仲以為響朵大晒」，許多人更大讚「和事佬」乘客，「如果無四眼哥哥隔開，佢兩個落唔到台」。

日本駐華大使館轉發壽司郎排長龍相 為理性香港消費者們點讚

日本福島核廢水8月24日起排海，中國多次表達不滿，中日關係再趨緊張。日本駐華大使館8月26日在微博發布帖文，轉發香港壽司郎分店仍然大排長龍的新聞與照片，稱「為理性的香港消費者們點讚」。

深圳地攤9月1日解禁 港青疫情北上搞逾百場夜市 料煎釀三寶可發圍

【深圳地攤/ 路邊攤檔/ 夜市／夜經濟】新冠疫情結束逾半年，本港夜經濟仍陷入「一潭死水」，港府最近提出「搞活搞旺」夜市道。另一邊廂，深圳近日修訂條例，由9月起解禁路邊攤檔，創造地攤經濟。港青麥棟培兩年前洞悉商機，於疫情期間北上發展，為商場策劃夜市，兩年間舉辦過百場，包括香港難得一見的後尾箱市集、露營風市集等。