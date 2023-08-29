猴痘｜增一宗本地確診　曾遊台日只在港有高風險接觸　累計39宗

衞生防護中心今日（29日）公布，正調查一宗猴痘確診個案，當中包括一名長期病患的30歲男病人，其於8月17日開始出現發燒、發冷、淋巴結腫大、局部皮疹及口腔潰瘍，翌日向私家醫生求醫。



他其後於8月24日到律敦治及鄧肇堅醫院求診，同日入院接受治療，現時情況穩定。翻查資料，香港自去年9月起，累計39宗確診個案。



美國疾病控制和預防中心在1971年公布的照片，顯示利比利亞一名女孩的手及腿部出現猴痘。（Getty Images）

猴痘近日確診數字持續增加，衞生防護中心今日（29日）表示，再多一人確診猴痘。首宗個案涉及一名長期病患的30歲男病人。其為港人，沒有接種猴痘疫苗。他於8月17日開始出現發燒、發冷、淋巴結腫大、局部皮疹及口腔潰瘍，翌日向私家醫生求醫。他其後於8月24日（上周四）到律敦治及鄧肇堅醫院求診，同日入院接受治療，現時情況穩定。

初步調查顯示，患者於潛伏期內曾到訪日本和台灣，惟根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸，故暫列可能本地個案。

中心暫未發現新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。