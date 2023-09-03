新式心房顫動手術提高成功率　79歲三高病人術後情況良好

心臟病為常見的慢性疾病，亞太心律學會一連三日舉行學術論壇，包括探討心臟病的治療方法。第16屆亞太心律學會科學會議籌委會聯席主席陳藝賢指，針對不適合服用抗凝血藥以預防中風的房顫患者，現時可採用經改良的「左心耳封堵導管手術」治療，使用新型電腦掃描軟件，來取代傳統手術流程的術前術後食道心臟超聲波檢查，可增加手術成功率。



年屆79歲的李先生，於10年前確診心房顫動，需要長期服用抗凝血藥物以預防中風，但即使服藥後，血栓仍然存在，中風甚至死亡風險極高。由於年紀大，李先生若採用傳統的全身麻醉接受手術，風險會較高，故最終接受改良後的「左心耳封堵導管手術」治療，手術期間只需接受局部麻醉，以及心臟內超聲波檢查，現時情況良好。



（左起）香港中文大學內科及藥物治療學系心臟科臨床講師譚子健、第16屆亞太心律學會科學會議籌委會榮譽主席劉柱柏、第16屆亞太心律學會科學會議籌委會聯席主席陳藝賢、心房顫動患者李先生。（亞太心律學會提供）

「第16屆亞太心律學會科學會議及香港心律學術論壇2023」，於今年9月1日至3日在香港會議展覽中心舉行，由世界各地的心臟科專家到場演講及交流。

陳藝賢今日（3日）發表了心房顫動手術的嶄新技術。他指，心房顫動可以引致缺血性中風及其他疾病，五分一缺血性中風患者都與房顫有關，針對不適合服用抗凝血藥以預防中風的房顫患者，可以採用左心耳封堵導管手術作治療。

陳藝賢發表了心房顫動手術的嶄新技術，利用新型心臟電腦掃描軟件，可以增加手術的準確度、安全性、成功率及效率。（亞太心律學會提供）

陳藝賢續指，本港展開了亞太區首個關於新型心臟電腦掃描軟件改善手術的研究，透過使用新型電腦掃描軟件，取代傳統手術流程的術前術後食道心臟超聲波檢查。結果顯示此舉增加手術的準確性、安全性、成功率及效率，未來將開展第二階段研究，期望將新科技應用於臨床醫學上，令更多病人受惠。

現年79歲的李先生，於60歲時已患有糖尿病、高血壓及高膽固醇，長期服用三高藥物，期間曾出現急性心臟病發，接受了通波仔手術。大約10年前，他確診心房顫動，需要長期服用抗凝血藥物以預防中風；到去年檢查時，醫生發現其左心耳附近有血栓形成，中風甚至死亡風險極高，逐加大抗凝血藥物劑量，冀以藥物治療溶解血栓，然而用藥一年用，情況依舊，風險仍存。

心房顫動患者李先生表示，採用模擬植入電腦掃描軟件優化手術流程的 「左心耳封堵術」後，感覺良好。（亞太心律學會提供）

李先生年紀較大，若採用傳統的「左心耳封堵導管手術」，需要全身麻醉，風險較高。於是醫生安排李先生參與是次研究計劃，採用「模擬植入電腦掃描軟件優化手術流程」，只需於手術期間接受局部麻醉，以及心臟內超聲波檢查，並於術前及術後的45天接受電腦掃描檢查，便可接受左心耳封堵術。李先生表示是次手術較輕鬆，康復時間亦較短，感覺良好。