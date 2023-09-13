消防處心理服務組為土耳其救災人員提供支援　以藝術工作坊減壓

消防處心理服務組成立五年，為消防員提供心理支援和評估。今年二月消防處派出約50人前往土耳其救災，服務組專程為這批參與救援的消防員做好抗壓訓練，待他們返港後亦舉辦工作坊協助排解情緒。心理服務組指，隨著情緒支援服務漸獲消防員的信任，近年求助人數有所增加，除提供一對一心理輔導外，亦會透過工作坊如畫畫、音樂等元素，幫助消防員減壓。



消防處心理服務組在2018年成立，為消除員提供心理支援。（鄧宇詩攝）

消防員到土耳其救災前後提供心理支援

土耳其今年二月初發生大地震，消防處派出49人加入救援隊。為加強參與救災消防員的心理建設，消防處心理服務組在他們出發當地前，專程舉辦工作坊，預告現場遇到的壓力；專隊到達當地時，亦會每日與隨行隊長保持溝通，掌握他們的心理狀況，待他們回港後亦舉辦活動，讓他們分享行動時的感受。消防處心理服務組臨床心理學家張晶瑩表示，「同事盡情表露情緒，例如災場咁大，我哋可以完成任務返嚟，同時想像到當地災情未完，呢種矛盾。」

除此之外，服務組亦會到大型事故現場提供心理急救服務。心理服務組臨床心理學家何欣指，「佢哋未必拯救到每一位傷者，佢哋流露嘅情緒、失落、着緊，令我感覺到佢哋真係好重視同珍惜佢哋嘅工作。」除了服務支援外，心理服務組亦會協助各專隊尋找合適的隊員。張晶瑩指，各專隊有不同功能以及特性，服務組會協助評估不同隊員性格是否合適加入專隊。

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尋求服務人數增加 辦工作坊幫助消務員減壓

心理服務組於2018年成立，一直為有需要的消防員提供情緒和心理支援。張晶瑩表示，不時有消務員就工作、家庭、個人壓力而尋求服務。她指，服務組成立初期，曾擔心消防員會否主動求助，但發現與他們建立信任後，尋求服務的人數逐漸增加，可見服務得到屬員的信任。

服務組除提供一對一心理支援外，服亦會舉辦小組形式工作坊，透過畫畫、音樂等元素，幫助消防員減壓。例如曾舉辦「和諧粉彩」工作坊，期間讓參與者透過創作粉彩畫學習減壓。

在2021年，心理服務組舉辦了消防署價值導向計劃，舉辦了30場工作坊，共6300多位消防員參與。張晶瑩指，疫情期間消防員工作變得更加艱難，所以舉辦不同工作坊讓消防員共同尋找理念、初心。

服務組今年再次舉辦價值導向計劃，與香港話劇團聯合製作互動話劇，推廣消防處核心價值。預料共演30場，大約6000位屬員入場。