80後創業做科技種菜農夫　獲3300萬港元投資　拓中東及東盟市場

今時今日在香港做全職農夫，不只為追求夢想，亦可以「搵到食」。本港80後樂梓健（Ray）為圓農夫夢，減薪創業成為「城市農夫」，後來跟團隊研發「魚菜共生」自動化系統，透過AI、IoT技術及大數據分析調節環境，種植出食用花及微菜苗攻酒店及食肆。這間初創企業於Pre-A輪已獲相等於接近港幣3,300萬元投資，近來亦計劃於東盟及中東大展拳腳，冀將港產技術推往國際市場。



Full Nature Farms創辨人樂梓健（右）稱，是夢想一步步帶領其創業之路。（受訪者提供圖片）

樂梓健將參加香港貿易發展局將於10月13至16日假灣仔會展中心舉辦的「香港秋季電子產品展」。他坦言充滿期待，相信展覽吸引很多本地及海外買家，他希望宣傳公司之餘，亦可了解市場需要，助公司進一步開拓市場。

香港秋季電子產品展與由香港貿發局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的「國際電子組件及生產技術展」同期於會展舉行，匯聚接近3,200家來自22個國家和地區的展商，展示多款適用於各行業的的創新科技智能產品和方案、相關服務及資訊等，供業內人士入場參觀採購。

樂梓健大學時期主修商業，畢業後於設計業及製造業工作，但因對農耕有興趣，自2013年開始業餘農夫。「在超市買的菜很貴，我想嘗試種菜，發現土耕菜味道好，但是成本高難以scale up（增大），水耕菜成本低但淡而無味，後來了解到有魚菜共生技術，跟朋友到美國三藩市學習，才知道可以商業化。」

種植成本與種內地菜相若

直到2019年，樂梓健跟兩位拍檔一同成立Full Nature Farms，以魚菜共生水耕技術種菜。魚菜共生是指在同一套系統中進行種植及養魚，利用魚兒產生的肥料，成為蔬菜提供養份，並透過控制溫度和濕度等，縮短和穩定蔬菜生長周期。

他表示，初期是從內地購買器材組裝，因產品不是度身訂造，發現問題多多未符合實際所需，所以聘請理大的工程團隊研發自動化技術，透過物聯網收集系統水位、水流、溫度、pH值、水中營養度等數據，並以AI作分析，同時有LED燈發出適合光譜助植物生長。

樂梓健說：「自動化系統有不少好處，一是不需要人手長期監控，二是會主動提示，預防問題發生。若然數據反映水流漸少，可能是氣泵壞了，系統便會發出提示，提醒使用者去檢查。」

創業初期主要為海外買家，有內地客戶每星期到港購入有機菜， 希望有助癌症情況改善。後來遇上疫情所有航班取消，正當他苦惱之際，有本地酒店主動聯絡，希望可以購入食用花及微菜苗，公司因而開拓新市場。他稱，因為所有系統均自行研發，加上直接跟廠房合作確保系統質素，種植成本大大降低，甚至可媲美內地菜的價格。

Full Nature Farms現時累計18位投資者，樂梓健透露他們在Pre-A輪獲得430萬美元（約3,500萬港元）投資。除本地客戶，他們亦積極開拓海外市場，如跟馬來西亞公司洽談技術轉移，更已經與中東沙特阿拉伯投資者簽訂合作備忘，計劃於當地開設魚菜共生室內農場，「因為當地只得入口菜，而且少之又少，價格比香港的高級超市的定價還要高。我們看到當中的機遇，會跟當地公司成立合資公司，以魚菜共生技術種植水耕沙律菜。」

他亦透露，公司正跟本地大學合作，研事魚兒身上的益菌對植物的生物反應，會否為植物帶來好處，冀可將成果應用於系統中。

受親人啟法 聘任智障人士助弱勢

Full Nature Farms現時聘任14名員工，當中三位為智障人士。樂梓健說，因親人是智障人士，所以明白他們搵工的困難，最後挑選三位智障人士成為員工，進行種花、摘花等簡單工序。

他的表哥是位介乎中度至嚴重智障人士，所以他自小明白他們生活的困難，創業後想幫助他們就業，遂跟匡智會合作從中揀蟀。

「起初可能需要給予多一點清晰指示，多一點耐性，當他們明白及上手後，就沒有出現什麼問題。」他表示，同事跟智障人士和諧相處，溝通沒有大問題，有些員工比較「快手」，為免他們經常做重複性工作而感到乏味，公司近日委派他們參與其他工序，增加工作樂趣。