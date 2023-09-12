馬會香港國際慈善論壇閉幕　呼籲全球攜手合作普惠社群

賽馬會慈善信託基金舉辦第三屆香港國際慈善論壇今日（12日）閉幕。來自全球各地近70位知名演講嘉賓和逾1,600名與會者，包括逾180名地區和國際基金會代表在一連兩日的論壇中，探討透過公益慈善力量構建更平等世界的挑戰和機遇。



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馬會行政總裁應家柏發表閉幕致辭時指出，馬會相信公益慈善之力，故需要建立平台，與業界保持恆常連繫，亦是馬會主席利子厚昨日（11日）宣布成立的公益慈善研究院的宗旨。他表示，這個由馬會撥款50億元作為初始基金的項目，將匯聚最佳的想法和卓越思維，將之融會貫通，並委託機構調研和發表突破性的研究。

應家柏指出，公益慈善研究院將事必躬親、行動為主，提升公益慈善業界和非牟利組織的專業水平。「我們期望研究院作為全球業界領導的角色，將不可或缺的亞洲聲音，帶到公益慈善界的全球討論平台。」

第二天的論壇，由題為「未來大都市的重塑以應對氣候變化」的主題演講掀開序幕，節目「Outrage + Optimism」聯合主持人及前聯合國氣候變化總幹事Christiana Figueres與得獎作家Amitav Ghosh，探討如何在面對氣候風險的情況下，打造具韌性和可持續大都市的最佳方案。他們亦肯定了公益慈善事業在推動改革上的關鍵角色。

論壇最後的主題演講，由曼聯基金會行政總裁John Shiels聯同紅十字國際委員會殘疾人體育運動與社會融入顧問Jess Markt、賽馬會騎師田泰安，探討運動在收窄社會不均上的嶄新角色。

主題演講的第二部份則由奧斯卡金像獎最佳電影男配角得主關繼威，分享藝術和文化如何作為破除社會成見、打破刻板印象、促進共融的強大媒介，他向文化藝術工作者給予建議，啟迪他們將公益慈善的理念融入創作。

與論壇相關的「公益慈善基金匯」會議將於明日（13日）舉行，亦是馬會新成立公益慈善研究院的首項活動。香港國際慈善論壇和「公益慈善基金匯」會議發展成為世界級的交流平台，讓各地慈善基金會、家族辦公室、非政府機構和學者等聚首一堂，分享真知灼見及最佳實踐經驗。論壇亦是亞洲唯一的同類型活動，規模媲美其他地區的大型慈善會議。