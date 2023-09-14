七一天后刺警｜女工程師助男友兼疑兇離港　就妨礙司法罪上訴被拒

2020年七一天后警員被刀刺傷案，女工程師為行兇男友買機票，被指協助疑兇潛逃，去年在區域法院被裁定意圖妨礙司法公正罪成，被判囚1年。女工程師不服被定罪，指原審官未有充分理據推論她知道男友離港的原因，今(14日)在上訴庭申請上訴許可，惟法官彭寶琴認為案件並無可爭議之處，拒絕批出上訴許可，並會稍後下判辭解釋。



上訴人張芷程（27歲，工程師），被裁定於2020 年 7 月 1 日，在香港作出意圖協助黃鈞華逃避逮捕的作為。

上訴人張芷程欲就妨礙司法公正罪上訴被拒。(資料圖片)

代表張的律師指，張當時未必知其男友黃鈞華突然離港的理由，即使張曾搜查機票資料，及用其信用卡支付機票費用，但警員遇襲時的報道，沒有顯示黃鈞華的樣貌或身份，認為未足以令張懷疑黃犯案。

律政司的代表卻稱，原審法官姚勳智分析案件時並無犯錯。即使沒有證據證明實際是誰購買機票，但機票由張的信用卡支付，乘客卻是黃，認為已足證張是向黃提供協助。

2020年7月1日，天后一帶有示威者與警員衝突，3名男子在皇仁書院前與一名男警拉扯期間，黃用刀刺傷警員肩膊，男子黃鈞華（27歲，工程師）是張的男友，黃當晚登上前往倫敦的航機上被截，黃承認暴動及傷人等罪，被判入獄5年。另兩名被告：羅珏琛（21歲）及周霈霖（24歲），承認暴動及拒捕等罪，被判入教導所及監禁33個月。

案件編號：CACC 235/2022

2020年7月1日在天后發生刺警案的經過。(詳看下圖)