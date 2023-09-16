今日必看8分鐘｜深水埗現3男女扒手黨｜內地平價團重臨土瓜灣

西貢遊艇起火 岸邊人士拖喉灌救無果 驚呼：快啲解纜走！

西貢有船隻起火。今午（15日）約12時52分，輋徑篤路168號一間遊艇會內，據報有一艘近15米長的遊艇起火冒煙，職員大驚報警。消防船趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄，初步相信船上雪櫃短路起火，並無可疑。警方事後聯絡57歲法國籍船主趕返了解。

深水埗現3男女扒手黨 女子半分鐘被摷袋2次失iPhone 後續更凶險

到人多地方時切勿掉以輕心，時刻也要注意財物！有網民分享閉路電視影片，指妻子於深水埗遇上3男女扒手黨，慘被偷去iPhone。影片顯示扒手集團2男1女同行，以互相掩護的方式落手，令人難以察覺，片中女子於半分鐘內接連被「摷袋」2次仍懵然不知，最終被偷走iPhone。片主其後表示，已將片段交予警方跟進，而手機被盜後，女機主更收到疑是釣魚訊息，聲稱遺失的手機已被送到門市並正申請授權解鎖，要求他點擊連結確認，由於蘋果手機不可能要機主授權第三方解鎖，即時知道有詐，呼籲網民收到此類訊息切勿理會。有網民則認出片中偷竊男子，指他疑有前科，質疑為偷竊慣犯。

福島核污水｜日本食品清關等到臭 食環署：貨量增60%兼文件不齊

本港在日本傾倒福島核污水入海後，嚴禁東京等十都縣海產進口，近日有報道指進口食品在機場長時間未能清關，以致新鮮海產發臭。食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）凌晨表示，相關資料顯示，當天的進口貨品比平常多60%，當中有數個個案出現文件問題，強調與輻射檢測完全無關。為了加快處理清關手續，中心已額外調派七位人員到場支援，以確保運作順暢。

JPEX疑涉詐騙｜證監會轉警方跟進 蕭澤頣：暫83人報案涉$3400萬

虛擬資產交易平台JPEX，有傳用戶無法提取資金，香港警方周四（14日）接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。警務處處長蕭澤頤今早（16日）在警察學院結業會操後表示，就JPEX的案件，警方截至昨日（15日）下午3時收到83人報案，涉及金額3400萬元。蕭澤頤指，警方昨日已設立熱線28605012，呼籲對案件有疑問市民，透過熱線或電郵查詢或報案。

內地平價團重臨土瓜灣 免稅商店「復常」 街坊：唔夠膽落街

內地旅行團自年初通關後重臨香港，一度對土瓜灣及紅磡造成阻街問題，旅監局要今年5月向該區域商店發出附加承諾書，旅行團如被安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳。惟有土瓜灣街坊近日向「香港01」報料指，近日有多個內地團購物點「重生」，加上專門接待內地團用餐的金港匯酒樓，再度成為內地團熱點，尤其中午時分，大批旅客堵塞行人路，亦再次引起當區居民關注。

世紀暴雨｜本港渠道抵200年一遇 甯漢豪：指標與新加坡東京看齊

一場世紀暴雨令各區出現嚴重水浸，防洪工程進程緩慢成為關注點，當中東區排水改善工程料花逾十年。發展局局長甯漢豪今早（16日）在港台節目中承認東區的工程需時特別長，並指市區工程評估較複雜，不同工程項目有其排序。她亦指出，特大暴雨期間，水浸情況並不限於水浸「黑點」。

紅雨水浸｜西貢菠蘿輋路山泥傾瀉 工人今早趕緊清理塌泥塌樹

本港昨晚（15日）再受暴雨侵襲，天文台一度發出紅色暴雨警告，西貢、沙田及大埔區錄得約70毫米雨量，西貢及馬鞍山等多處出現水浸，西貢菠蘿輋路更有山泥傾瀉，阻塞前往南山村的通道。今早（16日）工人圍封涉事路段清理山泥及塌樹，現場有政府人員表示稍後要再做噴漿工程，暫時只可行人經過。（16日）早上9時許，警方接報，指沙田道風山路一段山路旁的斜坡，有約4米乘3米山泥下塌。警方接報到場，證實下塌山泥未有阻礙山路，暫時圍封斜坡外露的位置，待相關人員處理。

迪士尼萬聖節｜新推8988元六人包團 部份日子延長開放至9PM

迪士尼萬聖節活動於明（16日）起舉辦，今年新增「惡人大宅舞會」，以《黑白皇后》中角色庫伊拉為主角表演，遊客可於官網購買優先進入活動場證，今次亦設包團服務，一團最多6人，可預留位置觀賞萬聖節表演，旅程期間更可直接入場遊玩園內遊樂設施。樂園自9月起每周開放6天，萬聖節活動期間部份日子開放時間延長至9時。

廟街夜繽紛？歌檔大家姐十年無休以歌會友 頻因投訴早收檔嘆難存

一個歌檔，十年來風雨不改，不論街上人多人少，仍舊以歌會友。年近70歲的大家姐是廟街其中一檔歌檔檔主，自言開檔為興趣，「鍾意做我先搞呢度，唔鍾意我點嚟開。」她眼中，歌檔也是老人家、退休人士消遣的地方，每晚開檔，90多歲的爸爸也會一齊來，聽聽歌、唞唞氣。