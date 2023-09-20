今日必看8分鐘｜JPEX案陳怡稱保釋金100萬元｜恒莆新苑單位發霉

JPEX案｜KOL陳怡拍片講拘留經過 稱保釋金100萬元 重申立場不變

JPEX涉嫌詐騙一案，至今超過1,600人報案，涉款高達12億元，林作及KOL「陳怡」等8名男女周一（18日）被捕。8名被捕男女昨晚（19日）均獲准保釋候查。KOL「陳怡」昨晚已在Youtube社群發文預告：「今晚出片同大家講吓被羈留的一天」。今日（20日）下午2時許，「陳怡」終上載一條19分鐘長的影片，片名為「我在拘留所的一天，保釋金100萬」。片段甫開始，她先交代被捕及拘留的經過，描述兩日一夜在羈留室的情況，並直言不能提及JPEX案情，然後呼籲支持者不用擔心其個人安全。片末「陳怡」又再重申立場，坦言：「一路以嚟我拍嘅片，喺幾日之前一路出嘅片，都係呢個方向。」

警西貢南圍村村屋檢1公斤大麻 成奎安大仔「細傻」成旭文被捕

黃大仙警區特別職務隊人員今日（20日）上午，在西貢南圍村一個村屋單位檢獲1公斤大麻，市值共約23萬元，並拘捕一名48歲男子。據知，被捕人是著名已故綠葉演員成奎安（大傻）的大仔、現任南圍村代表成旭文（細傻）。下午2時許成旭文戴上黑色頭套，在警員押解下步出村屋。警員展示大麻、電子磅等證物。

荃灣私家車司機車內昏迷送院不治 子與熱心獸醫護士助急救惜無果

荃灣今午（20日）發生有人暈倒意外。下午約2時06分，警方接報指河背街71號對開一架私家車內，男司機突然暈倒。其同行兒子及附近一間獸醫診所多名護士立即為他進行心外壓急救。救援人員接報趕至接手施救，事主昏迷送仁濟醫院救治，惜延至下午近3時終告不治。據了解，53歲姓林事主生前有身體病紀錄。警方在現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確認。

過渡性房屋｜錦上路項目恒莆新苑變水舞間 兩成單位漏水發霉

近日的「世紀暴雨」，令本港多處成災區，房屋局局長何永賢曾指，過渡性房屋可以即時入住，紓緩劏房戶漏水的困境。不過，《香港01》發現元朗錦上路站對出的新社聯過渡屋項目「恒莆新苑」，在世紀暴雨來臨前，已有多個單位嚴重漏水，形同「水舞間」，即使停雨後地上仍有大片積水，牆身嚴重發霉，疑似電線槽更出現鏽漬。

土瓜灣內地團｜旅監局方安妮帶隊落區控人流 為迎十一黃金周部署

十一黃金周臨近，主要接待內地平價團的土瓜灣區團餐食肆及購物店「重生」，加上近日訪港的內地平價團數量顯著增加，旅遊業監管局嚴陣以待，今日由旅監局行政總裁方安妮親自帶隊到土瓜灣區內巡視，為迎接黃金周準備部署，同時安排隊員協助控制人流。

食安中心驗100個非熱食雞肉樣本滿意 籲勿將熟雞長時間放室溫

食物環境衞生署食物安全中心在去年9月至11月期間，收集100個非熟食雞肉食品樣本並進行測試，結果顯示，整體微生物質素令人滿意，其中3個手撕雞樣本表現尚可。食安中心提醒，業界在製作斬件雞肉時，應更注重衛生以及砧板、刀具等衞生狀況，又呼籲業界不應把熟雞肉長時間放置室溫下。

假冒半島美心月餅 最平七折出售 海關拉3男女檢49盒冒牌貨

中秋節臨近，海關檢獲49盒懷疑冒牌月餅，估計市值16,000元，拘捕3名利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅人士；檢獲的冒牌月餅為「美心流心奶黃2023」和「半島酒店迷你奶黃月餅」，以正貨的七至九成價格銷售，主要抄襲正貨包裝盒外觀設計及註冊商標。海關形容「外觀上抄到八成似」，但市民仍可能憑防偽特徵辨別真偽。