今日必看8分鐘｜內地男衝上台打日本超人｜荃灣撞車背心男坐路邊

荃灣路四車相撞 背心拖鞋男坐車尾路面講電話 網民斥危險

今日（30日）下午3時許，警方接獲報案，指在荃灣路近有線電視大樓往屯門方向發生4車相撞意外，導致兩人輕傷。有網民上傳相信是事發後的情況至社交平台，可見一輛被撞的私家車停在左線，車尾明顯撞凹；其餘三輛相撞的車輛則停在右線，包括一輛野馬跑車。此外，一名身穿藍背心及拖鞋的男子坐在其中一輛涉事七人車後方的馬路路肩位，一臉無奈講電話，未知他是否有受傷。

JPEX案｜兩澳門被捕港人遭遞解出境 抵港後遭港警拘捕帶署調查

港澳警方就JPEX案展開聯合行動，於本周二至四（26至28日）再拘捕4人，其中2人於28日在澳門被捕。香港警方昨日召開記者會時，曾表示香港會與澳門執法機關積極商討，並會了解澳門法院有何判決，例如判處兩人暫時羈押，香港警方可能要再等待進一步磋商；但若澳門決定驅逐該兩名港人離開澳門，香港警方會在兩人回港後馬上採取拘捕行動。兩名在澳門被捕港人，於今日傍晚（30日）6時許，由澳門司警押解下，乘船回港返抵中區港澳客輪碼頭，隨即被香港警方刑事部拘捕，黑布蒙頭、鎖上手銬由警員押返警署調查。

中秋東涌「民間煙花匯演」 連續發射逾分鐘 震耳欲聾

十一國慶將至，今年將復辦維港煙花匯演，但有人卻搶先在中秋佳節夜（29日），率先上演一場「民間煙花匯演」。有網民在Facebook群組「東涌逸東邨谷」上載多條片段，拍攝到有人在東涌逸東(二)邨海旁附近放煙花，大量煙花射上半空，伴隨連串「爆炸」聲響，而綻放的煙花映照著附近多幢大廈，維時至少一分鐘。

警青沙公路截停失車調查 揭「學牌」司機正被通緝 涉11宗罪被捕

警方今日凌晨（30日）在長沙灣連翔道近青沙公路往尖山隧道方向展開行動，偵測到一輛豐田私家車不但牌費過期，而且屬於失車，於是派出警車追截，在青沙公路近深旺道將車截停，33歲男司機報稱在地盤工作，警員經調查後，發現他正持「學牌」，早前涉嫌一宗偷車案被捕，但沒有上庭應訊，目前正被通緝，於是將他拘捕，男乘客在場協助警方調查，警員則在車內搜查。

私家車金鐘夏愨道撞欄翻側 現場遺血迹 司機不知所終

金鐘發生車禍。今日（30日）凌晨5時許，一輛私家車沿夏愨道東行，駛至紅十字會總部對開撞欄，繼而向左翻側，警方接報到場，現場遺下血迹和車內雜物，司機不知所終，正聯絡車主助查。

藍田平田邨起火 250人睡夢中驚醒疏散 消防開喉射水

藍田發生火警。今日（30日）凌晨1時許，一名68歲男子獨自住在平田邨平旺樓1樓一個單位，睡夢中被煙嗆醒，發現按摩椅冒煙起火，臉部和手腳熏黑，懷疑吸入濃煙不適，在場接受治理，超過200名住客從睡夢中驚醒疏散，消防開喉射水將火撲熄，初步相信火警和按摩椅電線短路有關。

西半山住宅起火 60人疏散

西半山發生火警。今日（30日）凌晨5時許，一對夫婦原本在英華臺12號住所休息，睡夢中突被濃煙嗆醒，發現放在床尾的拖板冒煙起火，於是報警和啟動大廈警鐘，約60人疏散，消防出動一條喉和一隊煙帽隊，並將火撲熄，事件中無人受傷。

十一黃金周｜有內地團主攻西貢行山露營 年輕團友愛戶外遊玩社交

內地十一黃金周踏入第二日（30日），今早位於香園圍口岸，有不少內地旅行團大軍殺到，有別於以往購物消費為主，部份旅行團主打徒步露營，西貢麥理浩徑似成為熱門之選。另外，有上海旅客打算到水上樂園及迪士尼樂園遊玩，對於逛香港夜市及藝術展覽一類亦感興趣。

夜市｜廟街最後一檔靈雀占卜 每4年揀靈雀全憑一件事

打開雀籠，靈雀跳出，徐徐從眾多籤文中叼起一張，再由師傅為客人解籤。據說，這種靈雀占卜有上千年歷史，廟街內的「睇相街」舊時也有幾檔，不過時至今日，廟街僅剩下林師傅這一檔靈雀占卜。林師傅為人占卜算命廿多年，見盡形形式式的人，遇到一些失意的，占出來的卦不好，他便幫對方再看看生辰八字，盡量利用所學及人生經驗開解對方，「人生滿希望吖嘛，你無希望咩都唔使做，真係等夠鐘，係咪？所以我哋要做返呢樣嘢。」

愛國情懷上腦？內地男子衝上舞台推打「日本鹹蛋超人」

隨著日本福島排放核污水，內地民眾反日情緒猶然高漲。浙江湖州的長興大劇院影城28日上演鹹蛋超人舞台劇，演出進行到一半時，見一名觀眾衝上台重推了扮演鹹蛋超人的演員，更質問工作人員為什麼要放「日本」的東西上舞台。