港鐵聘見習管理人員｜港大女生入港鐵　成商場本地小品牌專線舵手

譚家宜在2015年完成香港大學工商管理學及法學士雙學位後，加入港鐵見習管理人員計劃。在培訓計劃畢業後決定留在租務部工作，加入The LOHAS康城租務團隊，負責規劃商場中一個期間限定店專區，而認識到很多本地小品牌，發現小店「好多都資源唔夠」，又覺得「佢哋好多產品都好得意，好有potential（潛力）」，與另一位見習管理人員萌生了創造零售品牌LOUDER的構想，成為港鐵商場特色，匯聚本地小品牌，將理念變現實，「入嚟做trainee（見習管理人員）都無諗過可以喺呢度將自己諗嘅idea變成一個公司。」



港鐵公司自2007年起設立見習管理人員計劃，每位見習人員在為期三年的計劃中，會按業務需要和興趣的工作範疇，獲安排三至四個跨業務及職能的工作輪換，每個輪換為期六個月。港鐵現正招聘新一輪見習管理人員計劃，接受所有學科的應屆大學畢業生申請，10月29日截止。



現為港鐵高級租務及零售創新經理、LOUDER共同創辦人及總經理的譚家宜，在2015年完成香港大學工商管理學及法學士雙學位後，加入港鐵見習管理人員計劃。她指港鐵公司與大部份香港人的日常有緊密連繫，認為加入港鐵能對社會有多點貢獻，加上港鐵在薪酬和福利方面有一定競爭力，因此決定加入。

加入見習管理人員計劃後，她先後在品牌傳訊、人力資源以及物業租務三個部門工作。她本身對物業租務最感興趣，「自己鍾意行街啦，我都鍾意識新朋友，見客嘅時候可以識到好多客。」所以，在培訓計劃畢業後決定留在租務部工作。

見本地品牌缺乏資源 創造零售品牌LOUDER

譚家宜加入The LOHAS 康城租務團隊，由零開始策劃商場發展，「我一加入嗰時得商場結構圖。」當時被指派負責規劃商場中一個期間限定店專區，而認識到很多本地小品牌。「發覺佢哋好多都資源唔夠，人力資源或者開舖資金，係有挑戰，但係我哋又發覺佢哋好多產品都好得意，好有potential（潛力），我就諗點可以幫到佢哋多啲。」

因此，譚家宜與另一位見習管理人員萌生了創造零售品牌LOUDER的構想，為本地品牌提供實體以及網上零售平台。創建品牌的想法獲港鐵科技創新方案委員會批出起動資金，令LOUDER 順利在上年於The LOHAS 康城開幕。

於黃竹坑站上蓋新商場將開第四間LOUDER

看著品牌由零開始至今有三間分店，接近200個品牌在店舖寄賣，她感恩沿途支持她的人，「入嚟做trainee都無諗過可以喺呢度將自己諗嘅idea變成一個公司。」

譚家宜說，創建品牌過程需要不同部門協助，在崗位輪調期間認識到不同部門的同事，使她更容易與他們溝通。LOUDER未來將於於黃竹坑站上蓋新商場THE SOUTHSIDE設立第四間分店，之後希望未來可以花更多時間發展LOUDER網店。

見習期間 參與倫敦伊利沙伯綫開通

現為分組車站經理，管理屯馬綫其中六個站的黃家明在2018年加入港鐵，成為見習管理人員，曾在工程、企業事務、倫敦伊利沙伯綫、車務營運等四個部門工作。他被派至倫敦籌備伊利沙伯綫開通，當時他負責測試車站設施，「令我感受到我哋做咗咁多準備工夫，去畀到好便捷嘅出行體驗，見到乘客用得好舒暢，搭車好暢服，畀咗好大成功感我。」倫敦伊利沙伯綫開通的經驗令他對車務營運工作更感興趣，因而在計劃畢業後成為高級站長。

+ 1

見證屯馬綫車站零人使用至今過萬人使用

在港鐵車務營運部工作期間，他亦協助了屯馬綫一期及全綫的通車項目，他稱，見到車站由沒人使用至今每日有幾萬人使用十分感動，「當初我哋做咗好多準備工夫，例如檢查閘機有無問題、扶手電梯係咪正常，好多微細檢查動作，令乘客有好好嘅出行體驗，令我覺得有好大成功感、成就感。」

黃家明上月亦參加了港鐵杭州亞運志願服務隊，獲取車站在進行人潮管制、指引乘客、人手安排的經驗。由於啟德體育園將於明年開幕，他期望這些經驗可以用於管理啟德站。

他指由於見習管理人員計劃會到不同部門工作，因此適合願意接受挑戰的畢業生參加。

見習管理人員計劃現起接受報名 10.29截止

見習管理人員計劃由9月25日至10月29日接受所有學科的應屆畢業生申請，在11月至12月期間會進行能力傾向測試、筆試、個人面試等，下年1月及2月會進行評估中心及小組及最終面試，並在3月發出聘用通知。

除了見習管理人員計劃外，港鐵亦設9個專業職能的見習人員計劃，包括工程、測量、物業、企業事務及品牌、財務、資訊科技、人力資源、庫存及供應鏈管理、採購及合約等。