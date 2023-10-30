康文署6個婚禮場地明年2月加租　首4小時增約500元　最貴$3670

康文署今日（30日）宣布，由明年2月1日起租用轄下六個指定康樂場地舉行婚禮的收費，將會調整，首4小時收費或增500元或以上，新收費介乎3490元至3670元起跳。康文署發言人解釋，場地的租用收費水平於2016年調整後一直維持不變。署方在完成全面檢討後，將修訂有關費用，以切合現時有關服務的成本。



康文署宣布，由明年2月1日起，租用轄下6個指定康樂場地舉行婚禮的收費，將會調整。圖為一對新人在今年5月20日註冊結婚。（資料圖片/羅國輝攝）

康文署宣布，在今年11月1日起，申請在2024年2月1日或之後租用轄下六個指定康樂場地，舉行婚禮的收費將會調整，首4小時收費或增500元或以上，至於如預訂明年1月31日或以前的場地則不同影響。

五個戶外場地，當中包括淺水灣泳灘、九龍仔公園、九龍寨城公園、大埔海濱公園及西貢海濱公園，首四小時收費會由以前的2,970元增至3,490元，而隨後每小時的收費亦會由230元上升至290元。

至於室內場地鯉魚門公園禮堂，首四小時收費則由3,170元上升至3,680元，而隨後每小時的收費亦會由325元上升至380元。值得注意的是，如租用不足一小時亦作一小時計。

康文署發言人解釋場地的租用收費水平於2016年調整後一直維持不變，署方在完成全面檢討後，將修訂有關費用，以切合現時有關服務的成本。

戶外場地：



- 南區淺水灣泳灘西面灘面、臨海涼亭和小花園

- 九龍城區九龍仔公園的洋紫荊園

- 九龍城區九龍寨城公園的六藝台及竹桐軒

- 大埔區大埔海濱公園的露天劇場及草坪

- 西貢區西貢海濱公園的平台

首四小時3,490元，隨後每小時290元。

戶內場地：



- 鯉魚門公園禮堂

首四小時3,670元，隨後每小時380元。