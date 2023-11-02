今日必看8分鐘｜勝和男爆粗罵警｜馬嬲搶遊客手機「勒索」

李克強遺體今火化 習近平偕六常委三鞠躬送別 胡錦濤送花圈哀悼

前國務院總理李克強遺體今（2日）在北京火化，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正上午9時許到八寶山革命公墓送別，向李克強同志的遺體三鞠躬，並與李克強同志親屬一一握手，表示慰問。前國家主席胡錦濤則送花圈表示哀悼。新華社圖片顯示，習近平與李克強夫人程虹握手，表示深切慰問。彭麗媛則站在習近平身後。

元朗抄牌罵警｜勝和男爆粗辱罵 「姑爺偉」涉阻差辦公被捕

元朗交通警與黑社會前日（10月31日）因抄牌問題口角，黑漢拒絕交出身份證，又不斷以粗口指罵警員。交警票控完畢後，和勝和「姑爺偉」等3名男子繼續指罵警員，更挑釁警員「隻揪」；另外1人則在旁用手機拍攝錄影。「姑爺偉」翌日（11月1日）涉嫌「妨礙警務人員執行職務」被捕，案件交元朗反黑組調查，正追緝另外3人。

尖沙咀碼頭男子跳海疑拾鎖匙 友人拋救生圈 消防船救起幸無大礙

尖沙咀發生墮海事件。凌晨4時許，當局接獲一名女子報案，指一名男子在尖沙咀碼頭近五支旗桿對開跌落海。消防接報派出潛水支援船等趕至現場，迅即將該名男事主救起。經救護員檢查後，初步認為無大礙，但全身濕透，隨後由救護車送院檢查。

青衣拖頭遭貨車偷油 作案過程被撞破賊人棄車逃 業界籲鎖油箱蓋

青衣發生偷貨車燃油事件。《香港01》接獲兩段短片，其中一段可見，一輛輕型密斗貨車停在路旁，車上載有一個「骰仔箱」，同時插著油喉，連著後方一輛貨櫃車的拖頭。片段中，該油喉跌在地上，不停漏出相信是燃油的液體；另一片段則拍著同一輛密斗貨車及拉近車牌號碼，相信拍攝者為拖頭司機。拍攝者在片中說：「呢架貨車偷我油，報警先!」

薄扶林鋼綫灣船隻起火 濃黑煙席捲半空 3名船員跳上舢舨逃生

今日（2日）早上約8時半34分，薄扶林域多利道鋼綫灣對開約200米海上有一艘長約40呎船隻突然起火，濃濃黑煙席捲半空，船上3名男船員見狀立即跳船至舢舨逃生，無人受傷亦無人失蹤。警方及消防接報趕抵，滅火輪射水灌救，現場可見船身被燒毀，人員正調查起火原因。

岩布仙尼訪港與球迷大唱生日歌 近20年後親自回應當年亞視事件

說到岩布仙尼（Massimo Ambrosini）的名字，香港球迷對他的第一印象，或許可能先是在亞視台慶宴席上唱「Happy Birthday To Me」，更被稱為香港首席「Happy Birthday KOL」。這名前AC米蘭球星11月2日旋風訪港，為「包點先生」15周年慶生，與在場一眾球迷齊聲高唱生日歌，在香港重現當年經典，更在事隔近20年後，親自開腔回應當年事件。

峇里女子遭搶手機 淡定與「搶匪」交涉成功 贖金原來是「這樣」

印尼峇里島近日發生一起離奇案件，一名女子為了拿回手機，連續交付了2顆食物作為「贖金」，給抱著手機的猴子。畫面在網路上掀起熱議，至今超過2,000萬次觀看，令人感到十分驚奇。