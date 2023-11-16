皇都戲院｜璇宮樓牆壁、手動升降機重現　辦皇都晚宴重塑當年面貌

北角皇都戲院為一級歷史建築物，新世界三年前宣布重建，並展開為期6年的復修及保育計劃。新世界今日（16日）表示，皇都戲院經過多番內部改建，致面目全非，隨着復修工程清拆改建部份，皇都戲院原貌漸重見天日，保育團隊在地基發現璇宮樓的建築遺跡，亦發現碩果僅存的手動升降機，以及在地下基座發現泊車提示標誌，認為已印證當年的歷史。



皇都戲院保育團隊在地基某處發現一節彎曲牆壁，翻查當年圖則，正是「璇宮樓」夜總會的建築遺跡。（新世界提供）

皇都戲院為璇宮戲院（璇宮樓）前身，但隨後經過易手、多番內部改建後，令戲院面目全非。新世界表示，隨着復修工程清拆改建部份，皇都戲院原貌漸重見天日，保育團隊在皇都戲院的地基，發現一節彎曲牆壁，翻查圖則後，發現該處為「璇宮樓」夜總會的建築遺跡。

新世界指，璇宮樓於1955年開業，當時是主打川菜的餐廳，亦是方逸華、張露、顧媚等，來自上海的歌后潘迪華首次登台亦是於璇宮樓，反映皇都當都當時是頂級表演及娛樂場所。

保育團隊亦發現兩處皇都戲院的設施遺跡，包括三樓超等座旁的梯間有一部一部奧的斯（OTIS）手動升降機，用以便利超等座顧客上落，相關設施較罕有，時至今日，手動升降機在本港亦屬碩果僅存。

另外，保育團隊亦在地下基座部分圓柱，發現提醒泊車於適當位置的標示，證明當年皇都宣稱設有遠東首個有蓋停車場確曾存在，以方便當年駕車的上流階層前來皇都戲院。

採集200油漆樣本送英國分析

保育團隊亦在現場採集逾200個油漆樣本，送往英國分析，發現皇都多年來曾用上不同顏色油漆，當中綠色、紅色、藍色更推斷為1952年開幕時，劇院內部所用的主要色調。新世界強調，保育團隊已保存各項皇都遺跡，會研究在整體保育項目的設計上，融入相關歷史文化元素、用色等，冀重塑皇都為融古匯今的「現代化古蹟」。

皇都之夜晚宴 向小上海歷史致敬

為提高外界對皇都戲院的認識，新世界本月在位於中環新世界大廈的私人會所HKGTA Town Club，舉辧《皇都之夜2023》沉浸式歌舞晚宴。晚宴以過去三年搜集的皇都歷史資料為藍本，邀請千禧世代的舞者及音樂團隊，創作以五十年代為背景，一位來自上海的年輕舞者來港實踐表演夢想的故事，透過《夜上海》、《給我一個吻》等名曲，配以各種舞蹈，向皇都「小上海」歷史致敬。