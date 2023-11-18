抖音｜香港警察抖音官方帳號11.19啟用　蕭澤頤帶隊拍短片掀序幕

警務處今日（18日）宣布，警務處公共關係部將於明日（19日）啟用抖音官方帳號，並指警隊透過開拓更多社交媒體渠道，期望加強與香港、內地及其他地區民眾的接觸，特別是青年人，從而更有效地傳遞防騙滅罪訊息及展現警隊正面形象，說好警察故事，而明日開通的帳號將由警務處處長蕭澤頤帶領不同崗位人員拍攝的短片揭開序幕。



明日適逢是警隊座右銘「忠誠勇毅，心繫社會」推出四周年

香港警察抖音官方帳號明日啟用，警務處指，明日適逢是警隊座右銘定為「忠誠勇毅，心繫社會」四周年的大日子，警隊抖音官方帳號此時開通，具有雙重意義。

警務處又指，警隊透過開拓更多社交媒體渠道，期望加強與香港、內地及其他地區民眾的接觸，特別是青年人，從而更有效地傳遞防騙滅罪訊息及展現警隊正面形象，說好警察故事，而帳號將由蕭澤頤帶領不同崗位同事拍攝的短片揭開序幕。

「香港警察」抖音官方帳號（https://v.douyin.com/iRabLepf/）是繼Facebook、Instagram、X、WhatsApp頻道、YouTube、小紅書、微信及微博 後，警隊新增的第九個社交媒體官方帳號。

警務處指，隨着短視頻平台急速興起，警隊希望透過抖音平台，以創意短視頻形式，將各種實用及多元化的資訊傳遞給觀眾。