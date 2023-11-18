今日必看8分鐘｜旅巴直撼香港殯儀館｜油麻地工傷一周工人仍留醫

北角旅遊巴失事 剷上香港殯儀館正門14人受傷

今日（18日）上午10時52分，一部旅遊巴在北角香港殯儀館外失事並剷上正門。事件中14人受傷包括12名旅遊巴乘客，多部救護車到場，救援人員正在場拯救。

現場消息稱，旅遊巴沿渣華道左線行駛，至香港殯儀館外彎位右轉時，疑閃避「攝車罅」的電單車，與右邊線的泥頭車擦撞，繼而剷上行人路撞殯儀館大門。旅遊巴擋風玻璃碎裂，車上多人受傷；殯儀館外的盆栽損毀，大堂一地玻璃碎。救援人員到場協助旅遊巴乘客分別由前門及太平門落車，有傷者流鼻血，也有頭部受傷，幸傷勢不重，事件中共14人受傷，12人為旅遊巴乘客，兩人為殯儀館男職員。

立法會議員陳穎欣聯合辦事處再遭破壞 葵芳辦事處遭淋液撒大字報

工聯會新界西南立法會議員陳穎欣及選委會界別立法會議員陸瀚民，位於葵芳邨葵仁樓聯合議員辦事處今日（18日）遭歹徒破壞，辦事處被淋紅色液體，門外撒有一叠共33張的「大字報」。

九巴48x線乘客疑説話聲量過大惹爭執 兩男互毆雙雙被捕

今日（18日）下午1時許，警方接獲一名男子指，他在一輛九巴上被5至6名男子毆打，報稱臉部受傷。及後司機將巴士停泊於城門隧道轉車站，等候警方到場。經調查後，有乘客疑因不滿另一名乘客説話聲量過大而產生口角，繼而動武，並證實事件中只有兩人曾出手互打。警方拘捕兩名男子，將其中一名男子帶返警署調查，而另一名男子受傷，清醒由救護車送院治理。案件列作打架案處理。據了解，當時事主乘搭往荃灣灣景花園方向行駛的九巴48X路線。

油麻地墮鐵壓人｜2工人頸脊 腦傷留醫ICU 母停工照顧妻奔波探望

油麻地中九龍幹線地盤上周六（11日）發生工業意外，一輛吊臂車吊運一批鐵枝時繩纜折斷，鐵枝墮下打中4名工人，其中2人重傷送院，手術後仍在深切治療部留醫。工業傷亡權益會昨（17日）在Facebook發帖更新兩名工友的情況，29歲吳男工友頸椎及脊椎骨折，昨日已完成手術，其年邁母親目前停工，專心照顧兒子。至於另一名31歲姓吳男工友，完成開腦手術後已經清醒，能簡單對話，但未能進食。他與妻子育有一對年幼女兒，妻子每日奔波2小時到醫院探望丈夫，盼他早日康復回家。兩人皆是家庭經濟支柱，一家人前路茫茫，如有熱心人士希望為傷者家庭提供援助，可與工業傷亡權益會聯絡。

葉壽設靈｜「賭船之父」設靈陳惠敏到場 富商送花圈 逾百警戒備

人稱「賭船之父」的江湖傳奇人物葉壽（全名葉松壽），10月27日於京士柏山住所內猝逝，享年79歲。周五（11月17日）葉壽於九龍世界殯儀館設靈，今日（11月18日）出殯，靈柩移送歌連臣角火葬場火化。周五傍晚，多位江湖人物到場致祭，包括持拐杖到場的陳惠敏、陳慎芝；藝人范振鋒及李忠希等；富商林建岳、楊受成等人亦有致送花圈悼念。警方O記及反黑組則動員逾百警力，在殯儀館內外戒備，包括設置路障截查車輛及登記進入靈堂人士的資料。

床蝨｜鑽石山知名連鎖快餐店疑有床蝨出沒 嚇壞網民：最恐怖生物

【床蝨／木蝨／滅蝨／Bed Bugs】床蝨禍患席捲多國，自港人熱門旅遊點韓國爆蝨患後，不少市民都擔心床蝨「殺到埋身」。近日就有網民在鑽石山鳳德商場大家樂的座椅上發現床蝨出沒，於是拍照發帖，照片嚇到不少街坊。床蝨「威力驚人」，體積雖小卻令網民聞之色變！有網民更形容床蝨是「最恐怖生物」，「自從聽到話入侵香港之後，真係好大心理陰影」、「未中過嘅人係唔會明床蝨係全世界『最恐怖生物』」，亦有部分網民表示「隔住個mon都feel到痕」、「有寵物就更擔心」。有滅蟲專家指，照片中的確為床蝨，如果市民擔心，到餐廳吃飯時可先檢查椅墊，查看四邊有無「似黑色墨水咁嘅點點」。

羽生結弦坦承親手斬斷3個半月短命婚：扼殺婚姻元兇是「他們」

日本知名「花滑王子」羽生結弦8月4日無預警宣布婚訊震驚各界，不過17日他再次宣布因為受不少媒體長期騷擾跟蹤，新婚只維持105天就畫下句點，與不堪其擾的妻子決定離婚，還對方一個清靜的生活。