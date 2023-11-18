油麻地墮鐵壓人｜2工人頸脊、腦傷留醫ICU　母停工照顧妻奔波探望

油麻地中九龍幹線地盤上周六（11日）發生工業意外，一輛吊臂車吊運一批鐵枝時繩纜折斷，鐵枝墮下打中4名工人，其中2人重傷送院，手術後仍在深切治療部留醫。工業傷亡權益會昨（17日）在Facebook發帖更新兩名工友的情況，29歲吳男工友頸椎及脊椎骨折，昨日已完成手術，其年邁母親目前停工，專心照顧兒子。至於另一名31歲姓吳男工友，完成開腦手術後已經清醒，能簡單對話，但未能進食。他與妻子育有一對年幼女兒，妻子每日奔波2小時到醫院探望丈夫，盼他早日康復回家。兩人皆是家庭經濟支柱，一家人前路茫茫，如有熱心人士希望為傷者家庭提供援助，可與工業傷亡權益會聯絡。



其中一名傷者送院時頭部受傷，工衣染血。（翁鈺輝攝）

工業傷亡權益會在Facebook發帖，指29歲工友吳佩明頸椎及脊椎骨折，昨天已完成手術，情況有待觀察。工權會透露，其雙親年紀老邁，一直從事零散工及兼職，收入不穩。意外發生後，由於吳男傷勢未穩，其母親更停工照顧兒子，每天出入醫院探望，希望兒子早日康復。

至於31歲工友吳偉勝，完成開腦手術後已經清醒，但目前和他只能簡單對話，而且未能進食，要透過鼻喉餵奶。工權會指，吳男擔任紮鐵工已有十年之久，一直是家中的經濟支柱，需照顧妻子及育有兩位分別10歲及6歲的女兒，亦需照顧年過七旬的父母。工權會又透露，意外發生後，有不同工友前來探望，吳太太每天亦會花來回兩小時的車程探望丈夫，惟想到丈夫住院及復康需要，一家人每月生活開支，太太難免憂心忡忡。她又表示希望丈夫早日康復，盡快出院，開開心心回家。

其中一名傷者送抵伊利沙伯醫院，頭及左手前臂受傷。（翁鈺輝攝）

事發於上周六（11日）下午1時43分，上址地盤內有吊臂車吊運一批鐵枝時繩纜折斷，鐵枝墮下打中4名工人（28至41歲），當中兩人傷勢較輕，隨即被救出，分別腰及腳傷，自行往廣華醫院治理；另外兩人被壓住，至下午2時35分左右相繼被救出，送往伊利沙伯醫院，當時兩人均半清醒，其中一人頭部受傷，工衣染血；另一人頭和左手前臂受傷。