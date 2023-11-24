老年黃斑病變｜港大醫學院研發新型光活化納米藥物　可微創治療

早期老年黃斑病變是導致香港成年人視力障礙及失明的第二大病因，根據2019年的數據，有關病變在本港70歲以上人口中發生率高達7.5%。目前治療濕性黃斑病變的首選方案為侵入性的治療方式，香港大學李嘉誠醫學院與廣州中山大學中山眼科中心的研究團隊合作，成功研發新型光活化聯合療法，通過靜脈注射納米製劑，並向患者眼睛進行光照，以微創方式治療濕性黃斑病變。



港大醫學院團隊研發光活化聯合療法，用於治療老年黃斑病變。 研究團隊成員包括（左起）：李嘉博士、許舒婷、汪衛平博士、樊妮博士與龍凱麒。（港大醫學院提供圖片)

在眼內玻璃體注射抗血管內皮生長因子是目前治療濕性黃斑病變的首選方案，但這種侵入性的治療方式可能引起病人不適，並可能伴隨嚴重的併發症風險，如眼內炎和視網膜剝離等，而且傳統的抗血管增生藥物在清除現有增生血管的效果欠佳。

兩校研究團隊設計了新型光活化納米藥物，將納米藥物單次靜脈注射在有脈絡膜增生血管的小鼠模型，然後對小鼠的眼部進行紅光輻照，以激活納米製劑中的光敏藥物並產生活性氧，這種活性氧不僅促使眼部病變血管消退，同時觸發抗血管增生藥物從納米製劑中釋放，抑制病變血管繼續增生。結果顯示，該聯合療法效果顯著，而且沒有導致明顯的全身或眼部的副作用。

這項研究首次將光活化抗血管增生藥物與光敏藥物結合製成納米製劑用於黃斑病變治療，治療程序簡單安全，為黃斑病變和其他新生血管性眼病的微創療法提供了新的方向。此外，這項研究採用美國食品藥物管理局（FDA）批准的藥物和藥用輔料進行製劑設計，或有助將來的臨床轉化。

研究成果現已在國際學術期刊《Advanced Science》發表，並已根據專利合作條約提出國際申請。