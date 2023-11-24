打風｜探測蘇拉小犬功臣　下投式探空儀免低飛偵察　助研颱風強度

颱風蘇拉和小犬早前襲港，政府飛行服務派出挑戰者605號定翼機，按天文台指定座標位置及高度投放下投式探空儀，收集熱帶氣旋氣象數據，提高對颱風的監測及防颱能力。



政府飛行服務隊與天文台是於2016年起引入下投式探空系統，同年9月完成首次任務，在今日（24日）介紹會中，有關方面指系統引入至今，挑戰者605號共出動57次，收集了38個熱飛氣旋的氣象數據，包括2017年的颱風山竹、天鴿及近月的颱風蘇拉、小犬等。



飛行服務隊指，相比以往派飛機在3000至5000呎高度低飛收集數據，下投式探空儀執行任務較安全有效。



下投式探空系統以飛機從高空投放內置氣象探測器和全球衛星定位系統的探空儀，探空儀在下降過程中會記錄不同位置的風向、風速、溫度、氣壓、濕度等資料。收集到的氣象數據會由無線電發射裝置傳送至飛機，再經衛星系統即時傳送到香港天文台作分析用。

補充傳統海面氣象觀測不足 助天文台分析熱帶氣旋強度和三維結構

天文台高級科學主任（航空氣象數據分析組）張冰表示，利用下投式探空系統可收集大氣中不同高度的第一手氣象資料，補充傳統海面氣象觀測的不足，幫助天文台分析熱帶氣旋的強度和三維結構。收集到的數據亦會用於電腦數值天氣預報模式中，有助提高預測熱帶氣旋的能力。

任務仍存一定風險 有機會遇氣流、冰雹和結冰

政府飛行服務隊一級機師（定翼機）陳綺玲機長表示，下投式探空系統比以往派飛機進入熱帶氣旋中心範圍收集數據更安全和有效，但任務仍存有一定風險，因過程中仍有機會遇上氣流、冰雹和結冰等情況，因此需要不停檢視天氣及飛機狀況，以確保任務在安全情況下進行。若遇上機艙失壓或其他緊急情況，機組人員必須作出即時反應，甚至需要中止任務。

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2016年引入至今收集了38個熱飛氣旋氣象數據

政府飛行服務隊和香港天文台是於2016年引入下投式探空系統，以加強氣象數據的收集，引入至今，政府飛行服務隊挑戰者605號共出動57次，收集了38個熱飛氣旋的氣象數據，包括二○一七年颱風山竹、天鴿及近月的颱風蘇拉、小犬等。