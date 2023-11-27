今日必看8分鐘｜刀手西瓜刀追斬男子急逃命｜張竹君獲頒榮譽博士

遭口罩男持西瓜刀追斬 男子大埔街頭逃命 途人驚惶閃避

大埔街頭驚現刀手，嚇煞途人。今日（27日）上午7時33分，警方接報三名男子在大埔廣福邨追斬一名男子，其中一名兇徒手持西瓜刀。從網上片段可見，一名身穿黑色衫褲的男子，手持約30厘米長西瓜刀，追斬一名穿着啡色外套的男子。事主大步逃跑，情況凶險；當時有其他途人，紛紛閃避，以免殃及池魚。

01直擊｜油塘無牌混凝土廠今日仍運作 每5分鐘一架混凝土車進出

已遭否決續牌的油塘東源街20號及22號中國混凝土廠，上周經環保署一連三日巡查其中的20號廠房，證實仍在運作，署方正在蒐證，考慮向法庭申請禁制令。記者今日（27日）在早上10時到現場直擊一個多小時，發現仍有混凝土車仍然出出入入，高峰期平均約5分鐘便有車進出，亦有混凝土車在廠房附近停泊，亦有員工在工作。

德士古道爆水管湧3層樓高「噴泉」 車輛闖「水簾洞」洗車

今（27日）早11時許，荃灣德士古道近龍德街交界對開工地一條地底水管爆裂。從網上片段可見，現場狂噴約3層樓高「噴泉」，水花四濺，波及附近路段；有車CAM片更拍到途經車輛減慢「免費洗車」，車輛駛入「水簾洞」後，擋風玻璃即被水淹沒，完全看不到路況。

HOUNAX騙案｜證監會︰無權停無牌平台運作 苦主損失最高1000萬元

過去一年多，加密貨幣市場接連發生監管風暴。虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」被證監會列入「無牌公司及可疑網站」，至今過百人疑入騙局，涉款達過億元。證監會行政總裁梁鳳儀表示，目前共收到18宗相關投訴，金額介乎1.2萬元至1,000萬元，並已在在11月1日將HOUNAX列入無牌公司及可疑名單，會繼續與警方合作。

張竹君獲樹仁頒榮譽社會科學博士 冀將榮譽獻給每位抗疫港人

新冠疫情期間，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君幾乎每日主持記者會，與市民交代疫情最新情況。樹仁大學今日（27日）舉行畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，張竹君以及立法會議員、眼科名醫林順潮，同獲頒授榮譽社會科學博士。對於獲頒榮譽博士，張竹君致辭時表示，既滿懷感謝，亦深感不配，強調只是抗疫團隊的一員，希望將此殊榮獻給每位對抗新冠病毒的香港人。

旅議會：數間旅行社現假FB專頁 限時優惠呃人搶飛 籲市民先核實

旅行社東瀛遊日前表示，近月有過百個偽冒其公司的Facebook專頁 ，至今接獲逾兩萬宗顧客求助，計劃明日召開記者會交代事件。旅遊業議會主席徐王美倫今日（27日）在電台節目表示，至今接獲四、五宗旅行社反映有假冒專頁的情況，一般會以限時優惠誘使市民「搶飛」，憂心會影響旅行社網上銷售的生意，將與警方和Facebook公司Meta反映事件。

澳門輕軌｜12.8氹仔線新增媽閣站 輕軌終於「過海」貫通澳門

啟用約四年的澳門輕軌，首條通車的氹仔線將於12月8日加開媽閣站。澳門輕軌股份有限公司今日（27日）表示，輕軌氹仔線延伸至媽閣站的所有列車測試已順利完成，由現有的海洋站延伸過海，令輕軌連通氹仔及澳門，氹仔線全線加至12個站。澳門輕軌指，媽閣站往氹仔碼頭方向的首班列車，將於當天早上6時30分開出。現時澳門輕軌收費按站數計算，在媽閣站通車後，來往媽閣站及海洋站的車程將視作兩個站收費，屆時乘坐10至12站的一般單程票為12元。

李慧詩挑戰港島商廈36樓外牆沿繩下降 由驚到想哭變興奮

「牛下女車神」、香港前單車代表李慧詩今日（26日）的「主場」不是單車館，而是一個令她原感到害怕的地方——港島東最高的港島東中心，參加「HK Vertical 1000」慈善籌款活動，挑戰由36樓外牆沿繩下降，用10分鐘就完成。俯瞰風景，她的心情由驚到想哭變成有些興奮，形容過程如成為運動員經歷。