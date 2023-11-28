散工性侵朋友女鄰居　只認非禮上身否認非禮下體　法庭開紐頓聆訊

散工闖入一名精神上無行為能力的中年女子家，涉向女方上下其手後，翌日要求口交被拒後，又打了女方臀部一下。散工今（28日）在區域法院承認非禮罪，但他只認曾非禮上身，否認曾非禮事主下體。案件因而召開「紐頓聆訊」審理受爭議案情，女事主亦被傳召出庭作供，她稱被告接觸其下體時，她曾表示不適及叫被告離開，被告卻說：「你唔好嘈啊，我黑社會嚟。」被告警誡口供則稱﹕「揸下佢個波之嘛。」



被告劉錡（58歲，散工），被控猥褻侵犯另一人、普通襲擊兩罪。控罪指。他於2022年6月4日，在香港落馬洲某單位，猥褻侵犯女事主X；並於同月5日在同地，襲擊X。被告只承認非禮罪，即當日雖曾用手揸了X的胸部，但爭議他未有用手指插X的私處，故須召開紐頓聆訊。

被告劉錡在區域法院承認非禮罪，但只認部份案情，故需召開「紐頓聆訊」，以處理受爭議部份。

警誡下只承認揸胸

承認事實指，48歲的女事主X，是一名法律上定義的精神上無行為能力的人，案發時獨居於涉案地點。被告於2022年6月7日在家中被捕，他警誡下說：「我無屌佢呀，揸吓佢個波之嘛。」

X指被告曾想碰她胸部但失敗

X被傳召作供時稱，被告是她鄰居的朋友，她不時會到附近找鄰居。案發當日凌晨，她獨自在家中看電視，被告敲門後進入她家，並嘗試觸碰她的胸部但失敗。被告繼而將中指及食指插入她下體，約5分鐘後稱不夠濕潤，從床邊的水瓶內倒出一些水來弄濕手指，之後再重複動作。她不斷說不適和疼痛，並用雙腳推開被告及叫他離開，被告說：「你唔好嘈啊，我黑社會嚟。」。

指被告曾稱會給她掩口費

翌日早上約11時，被告突然走進該單位並要求X為他口交，X拒絕，被告便咒罵X，並在拍打 X臀部上方的部位一下，然後離開。同月6日，X向其表姐透露事件，並報警。X又稱，被告事後曾稱給她「掩口費」，要求她不要將事情告知他人。

案件編號：DCCC 1138/ 2022