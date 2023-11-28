100名公務員獲嘉許　10人拍電視特輯親身展示「公務員的好故事」

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（28日）在政府總部向100位傑出表現的公務員頒發「公務員事務局局長嘉許狀」，得獎者來自38個政策局和部門，涵蓋50個不同職系。局方指，其中十名獲頒嘉許狀的公務員，將會參與拍攝五分鐘電視特輯《同心為民 公務員好故事》，由他們親身展示「公務員的好故事」，透過介紹自己的工作，展現公務員勇於擔當、迎難而上、竭誠為民的精神，也希望藉此吸引更多優秀人才加入政府團隊。



楊何蓓茵今日（28日）在政府總部頒發「公務員事務局局長嘉許狀」予來自不同政策局及部門工作表現傑出的公務員，當中共有100名公務員獲獎，來自38個政策局和部門，涵蓋50個不同職系，包括專業及技術職系、紀律部隊、一般職系和第一標準薪級職系。特首李家超亦有在場祝賀得獎者。

楊何蓓茵：加強公務員培訓 提升愛國精神

楊何蓓茵在典禮上致辭時表示，獲嘉許的同事在各自的工作崗位及服務範疇展現工作熱誠，對提供優質公共服務的堅持，以及追求卓越的精神，非常值得學習。她指出，公務員隊伍是政府管治團隊的骨幹，是施政的關鍵。政府會繼續加強全體公務員的培訓，提升愛國精神和國安意識，以及推行大灣區公務員交流計劃，讓香港公務員有機會較長時間暫駐內地交流，較深度體驗大灣區內地城市的發展。

她勉勵所有公務員繼續秉承優質服務的精神，「以民為本，凡事多走一步，精益求精，向公眾展現更多的公務員好故事。」她又在藉此機會呼籲公務員同事團結同心，在投票日聯同親友踴躍投票，一起履行公民責任。

百名得獎者中包括民航處高級適航主任（審定）梁國棟，他負責飛機首次進入香港註冊所需的適航要求，以及飛機改裝和修理的設計的審批工作等。他過去更有份參與國家自主研製的C919大型客機的型號合格審定工作，與國家民航局及中國商飛的航空專家交流，加強彼此聯繫。

獲獎的百人中有十名頒嘉許狀的公務員，將會參與拍攝五分鐘電視特輯《同心為民 公務員好故事》，由他們親身展示「公務員的好故事」，透過介紹自己的工作，展現公務員勇於擔當、迎難而上、竭誠為民的精神，也希望藉此吸引更多優秀人才加入政府團隊。